Hallan a abuelos abrazados después de que un árbol los mató en su casa de Carolina del Sur

La tormenta azotó comunidades de varios estados, en las que inundó casas, provocó deslizamientos de tierra y dejó a la población sin servicio de telefonía celular.

Jerry Savage hacía todo tipo de reparaciones, pero principalmente había sido electricista y carpintero. "Estaba jubilado pero aún trabajaba esporádicamente porque se aburría”, dijo John Savage. “Recuperaba las ganas de volver a salir y trabajar”.

Marcia Savage era cajera de banco jubilada. Desempeñaba un papel muy activo en su iglesia y le encantaba estar allí lo más que podía, dijo su nieta, Katherine Savage, de 27 años. Tenía una hermosa voz y siempre estaba cantando.

La pareja era generosa, amable y humilde, según se afirma en condolencias publicadas en redes sociales.

John y Katherine pasaron muchos años de su infancia viviendo en un remolque detrás de la casa de sus abuelos, y John y su padre vivieron con ellos durante los últimos años. Incluso en algunas de las tormentas más recientes se cayeron algunos árboles en el jardín, pero algo más lejos. “Nunca nos había pasado algo así”, dijo John Savage.

Una petición de donaciones para los gastos funerarios de la familia Savage, publicada en la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe, dice que a Jerry y Marcia les sobreviven sus dos hijos, cuatro nietos y siete bisnietos.

Katherine Savage dijo que sus abuelos, especialmente Marcia, siempre se ofrecieron a cuidar a sus tres hijos y veían a los niños casi todos los días.

“Aún no se lo he dicho a mis hijos porque no sabemos cómo hacerlo”, manifestó.

Jerry y Marcia fueron novios durante la adolescencia y estuvieron casados más de 50 años.

“Se amaron hasta el día en que murieron”, declaró John Savage.

