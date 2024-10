Habitantes de Florida se abren paso por calles inundadas y recogen escombros tras paso de Milton

Un árbol derribado por el huracán Milton, reposa sobre una vivienda en Siesta Key, Florida, el 10 de octubre de 2024. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Connor Hughes de Lithia, Florida, se abre paso en una calle inundada junto al río Alafia, el viernes 11 de octubre de 2024, tras el paso del huracán Milton. (AP Foto/Chris O'Meara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros de The Farmer's Friend rescatan a un cerdo de unas inundaciones, el viernes 11 de octubre de 2021, en Lithia, Florida, tras el paso del huracán Milton. (AP Foto/Chris O'Meara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.