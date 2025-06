Fotos del desfile militar por el 250mo aniversario del Ejército de EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, llega al desfile militar conmemorativo del 250mo aniversario del Ejército, que coincide con su 79no cumpleaños, el sábado 14 de junio de 2025, en Washington, bajo la atenta mirada del secretario del Ejército, Daniel Driscoll, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente de EEUU, Donald Trump, asiste a un desfile militar que conmemora el 250mo aniversario del Ejército, coincidiendo con su 79no cumpleaños, el sábado 14 de junio de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda mientras asiste a un desfile militar conmemorativo del 250mo aniversario del Ejército, que coincide con su 79no cumpleaños, el sábado 14 de junio de 2025, en Washington, en presencia del secretario del Ejército Daniel Driscoll, el secretario de Defensa Pete Hegseth y la primera dama Melania Trump. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Desfile militar conmemorativo del 250mo aniversario del Ejército, que coincide con el 79no cumpleaños del presidente de EEUU, Donald Trump, el sábado 14 de junio de 2025, en Washington. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Desfile militar conmemorativo del 250mo aniversario del Ejército, que coincide con el 79no cumpleaños del presidente Donald Trump, el sábado 14 de junio de 2025, en Washington. El Monumento a Washington se ve a la izquierda. (AP Foto/Jacquelyn Martin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump llegan al desfile militar conmemorativo del 250mo aniversario del Ejército, que coincide con su 79no cumpleaños, el sábado 14 de junio de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros del ejército de EEUU disparan cañones como parte de una salva de 21 cañonazos durante un evento para conmemorar el 250mo aniversario del Ejército, que coincide con el 79no cumpleaños del presidente Donald Trump, el sábado 14 de junio de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Personas en el césped alrededor del Monumento a Washington mientras el presidente Donald Trump asiste a un desfile militar para conmemorar el 250mo aniversario del Ejército, que coincide con su 79no cumpleaños, el sábado 14 de junio de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un desfile militar conmemorativo del 250mo aniversario del Ejército de EEUU que coincide con el 79no cumpleaños del presidente Donald Trump, cruza el río Potomac desde Virginia hacia Washington, el sábado 14 de junio de 2025, en Washington. La casa de Robert E. Lee, Arlington House, se encuentra en el Cementerio Nacional de Arlington, en Arlington, Virginia, al fondo. (Foto AP/Stephanie Scarbrough) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Desfile militar conmemorativo del 250mo aniversario del Ejército de EEUU, que coincide con el 79no cumpleaños del presidente Donald Trump, el sábado 14 de junio de 2025, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.