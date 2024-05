Fotógrafo de AP cubre la crisis migratoria en la frontera sur de EEUU con sensibilidad y compasión

Migrantes extienden los brazos a través de una valla fronteriza para tomar prendas de ropa entregadas por voluntarios mientras esperan entre dos muros fronterizos para solicitar asilo, el viernes 12 de mayo de 2023, en San Diego. Cientos de migrantes siguen esperando entre los dos muros, muchos durante días. La imagen fue parte de una serie tomada por los fotógrafos de The Associated Press Iván Valencia, Eduardo Verdugo, Félix Márquez, Marco Ugarte, Fernando Llano, Eric Gay, Gregory Bull y Christian Chávez que ganó el Premio Pulitzer 2024 en Fotografía de Reportaje. (AP Foto/Gregory Bull) Associated Press