Estadounidenses obtienen más de la mitad de sus calorías de alimentos ultraprocesados, según informe

ARCHIVO - Papas fritas exhibidas para su venta en una tienda en Nueva York, el 25 de marzo de 2021. (AP Foto/Mark Lennihan, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

La investigación en nutrición ha demostrado durante años que los alimentos ultraprocesados constituyen una gran parte de la dieta en Estados Unidos , especialmente para niños y adolescentes.

Por primera vez, sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) han confirmado esos altos niveles de consumo, utilizando datos dietéticos recopilados desde agosto de 2021 hasta agosto de 2023.

El informe llega en medio de un creciente escrutinio de dichos alimentos por parte del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien los culpa de causar enfermedades crónicas.

"Nos estamos envenenando a nosotros mismos y proviene principalmente de estos alimentos ultraprocesados", afirmó Kennedy a Fox News a principios de este año.

En general, alrededor del 55% de las calorías totales consumidas por los estadounidenses de 1 año en adelante provinieron de alimentos ultraprocesados durante ese período, de acuerdo con el informe. Para los adultos, los alimentos ultraprocesados representaron aproximadamente el 53% de las calorías totales consumidas, pero para los menores hasta los 18 años, fue casi el 62%.

El informe reveló que los niños pequeños consumieron menos calorías de alimentos ultraprocesados que los niños mayores. Los adultos de 60 años y más consumieron menos calorías de esas fuentes que los adultos más jóvenes. Los adultos de bajos ingresos consumieron más alimentos ultraprocesados que aquellos con ingresos más altos.

Los resultados no fueron sorprendentes, dijo la coautora Anne Williams, experta en nutrición de los CDC.

Lo que fue sorprendente fue que el consumo de alimentos ultraprocesados pareció disminuir ligeramente en la última década. Entre los adultos, las calorías totales de esas fuentes cayeron de aproximadamente el 56% en 2013-2014 y de casi el 66% para los niños en 2017-2018.

Williams dijo que no podía especular sobre la razón de la disminución o si el consumo de alimentos menos procesados aumentó.

Pero Andrea Deierlein, experta en nutrición de la Universidad de Nueva York que no participó en la investigación, sugirió que podría haber una mayor conciencia sobre los posibles daños de los alimentos ultraprocesados.

"La gente está intentando, al menos en algunas poblaciones, reducir su consumo de estos alimentos", expresó.

La preocupación por los efectos en la salud de los alimentos ultraprocesados ha ido en aumento durante años, pero encontrar soluciones ha sido difícil. Muchos estudios los han vinculado con la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas, pero no han podido probar que los alimentos causen directamente esos problemas de salud crónicos.

Un estudio pequeño pero influyente encontró que incluso cuando las dietas se igualaban en calorías, azúcar, grasa, fibra y micronutrientes, las personas consumían más calorías y ganaban más peso cuando comían alimentos ultraprocesados que cuando comían alimentos mínimamente procesados.

Una investigación publicada esta semana en la revista Nature encontró que los participantes en un ensayo clínico perdieron el doble de peso cuando comieron más alimentos mínimamente procesados —como pasta, pollo, frutas y verduras— que alimentos ultraprocesados, incluso aquellos igualados en componentes nutricionales y considerados saludables, como comidas congeladas listas para calentar, barras de proteínas y batidos.

Parte del problema es simplemente definir los alimentos ultraprocesados.

El nuevo informe de los CDC utilizó la definición más común basada en el sistema de cuatro niveles Nova desarrollado por investigadores brasileños que clasifica los alimentos según la cantidad de procesamiento al que se someten. Dichos alimentos tienden a ser "hiperpalatables, densos en energía, bajos en fibra dietética y contienen poco o ningún alimento integral, pero que tienen altas cantidades de sal, edulcorantes y grasas poco saludables", indicó el informe de los CDC.

Recientemente, las autoridades de salud de Estados Unidos indicaron que hay preocupaciones sobre si las definiciones actuales "capturan con precisión" la gama de alimentos que pueden afectar la salud. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Agricultura emitieron recientemente una solicitud de información para desarrollar una nueva definición uniforme de alimentos ultraprocesados para los productos en el suministro de alimentos de Estados Unidos.

Por su parte, los estadounidenses deberían intentar reducir los alimentos ultraprocesados en sus dietas diarias, sugirió Deierlein. Por ejemplo, en lugar de avena instantánea que puede contener azúcar añadida, sodio, colorantes artificiales y conservantes, usar avena simple endulzada con miel o jarabe de arce. Recomendó también leer los empaques de alimentos y la información nutricional.

"Creo que hay opciones menos procesadas disponibles para muchos alimentos", dijo.

