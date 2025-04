En sus palabras: Lo que dicen los jueces y el gobierno sobre deportación de Ábrego García por error

Durante semanas, los funcionarios del gobierno se han alternado entre admitir que Ábrego García fue deportado por error y argumentar que Estados Unidos ya no tiene competencia en el asunto porque él ahora se encuentra en El Salvador.

No obstante, el aviso de comparecencia oficial ante el tribunal de inmigración gira únicamente en torno al hecho indiscutible de que Ábrego García cruzó previamente la frontera de Estados Unidos sin autorización legal —“no se le permitió ingreso ni se le otorgó permiso humanitario después de ser revisado por un agente de inmigración”, dice la notificación. Ábrego García y sus abogados niegan cualquier pertenencia a una pandilla, y él nunca ha sido acusado de un delito relacionado.

Otoño de 2019: Otro juez de inmigración le otorga a Ábrego García protección contra la deportación a El Salvador y confirma su argumento de que correría peligro en su país de origen debido a la presencia de las pandillas locales. Sin embargo, el juez le niega el asilo general, destacando que “la suspensión de la deportación, a diferencia del asilo, confiere únicamente el derecho a no ser deportado a un país en particular, y no el derecho a permanecer en Estados Unidos”. Este punto será clave para los argumentos actuales del gobierno de Trump.