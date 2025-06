Científicas chinas acusadas de introducir material biológico a EEUU permanecerán en prisión

Yunqing Jian y Chengxuan Han dijeron en comparecencias separadas ante el tribunal de Detroit que no impugnarían la solicitud del gobierno de mantenerlas detenidas mientras sus casos avanzan.

“Esta es una situación en constante desarrollo en la que interviene una gran cantidad de factores”, dijo a un juez la abogada de Han, Sara Garber. No dio más detalles y más tarde se negó a comentar.

El material fue interceptado por las autoridades. En un documento judicial, el FBI, dijo que el material se relaciona con gusanos y carecía de un permiso gubernamental. Expertos dijeron a The Associated Press que no parecía ser peligroso.