Astronautas varados en el espacio hablan de su situación y su adaptación a la vida en órbita

“Éste es mi lugar feliz. Me encanta estar aquí arriba en el espacio”, afirmó.

Wilmore agregó que si bien no se adaptó al instante, lo logró muy pronto.

Los astronautas dijeron que agradecen todas las oraciones y los buenos deseos que han recibido de tantas personas que ni siquiera los conocen, y que eso los ha ayudado a sobrellevar todo lo que extrañan de su vida en casa.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Howard Hughes Medical Institute’s Science and Educational Media Group. La AP es la única responsable de todo el contenido.

FUENTE: Associated Press