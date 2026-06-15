Asiáticos y del Pacífico afectados por ofensiva contra inmigrantes en EEUU, dice encuesta

Una nueva encuesta publicada el lunes por AAPI Data y el Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos muestra que cerca de la mitad de los adultos asiáticos y del Pacífico dicen que ellos —o alguien que conocen— han sido detenidos o deportados en el último año, han empezado a llevar consigo pruebas de su estatus migratorio o de su ciudadanía estadounidense, han trastocado planes de viaje o han cambiado de manera significativa sus rutinas debido a su estatus migratorio.

Los resultados llegan después de más de un año de redadas y medidas represivas en materia migratoria. La encuesta indica que el enfoque agresivo del gobierno de Trump, que ha derivado en múltiples enfrentamientos entre manifestantes y agentes y que llevó a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a principios de este año, podría estar cambiando la manera en que algunas personas en comunidades con alta presencia de inmigrantes ven a Estados Unidos.

Los adultos asiáticos y del Pacífico son uno de los grupos demográficos de más rápido crecimiento del país, y la mayoría nacieron fuera del país. El sondeo encontró que aproximadamente 6 de cada 10 de los adultos asiáticos y del Pacífico cree que Estados Unidos solía ser un gran país para los inmigrantes, pero ya no lo es. Solo alrededor de 3 de cada 10 dicen que Estados Unidos es un gran lugar para los inmigrantes, mientras que el 5% afirma que nunca fue un gran lugar para los inmigrantes.

Al mismo tiempo, los asiáticos y del Pacífico tienen más probabilidades que el conjunto de los estadounidenses de considerar que la mezcla de culturas y valores de todo el mundo es central para la identidad del país.

“El éxito de Estados Unidos ha dependido de manera crucial del papel de los asiático-estadounidenses, pero también de los inmigrantes en general”, señaló Karthick Ramakrishnan, fundador y director ejecutivo de AAPI Data. “Cuando tienes a personas que ya están en este país, que han estado aquí durante décadas, diciendo: ‘No estoy realmente seguro de que este sea el mejor país ya’, eso es una señal de advertencia”.

Incluso algunos inmigrantes con estatus legal se han visto afectados por las políticas del gobierno de Trump. Una política que habría aumentado las tarifas para ciertos tipos de visas fue anulada en un tribunal federal este mes. Otro juez anuló una política que “prohibía categóricamente” dar solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia y ciudadanía a inmigrantes de 39 países de Asia, África, América Latina y Oriente Medio.

Khoa Tran, de 27 años, de San Antonio, Texas, llegó a Estados Unidos desde Vietnam en 2015, cuando tenía 15 años. Obtuvo la ciudadanía cuatro años después. En 2023, patrocinó a su esposa, también de Vietnam.

El año pasado, Tran empezó a preocuparse cuando su feed en redes sociales empezó a mostrar consejos de llevar documentos de identidad incluso para inmigrantes con estatus legal. A la pareja no se le había ocurrido que su esposa debía llevar su tarjeta de residencia consigo en todo momento.

“Parecía que teníamos que hacerlo. Literalmente se ha convertido en una segunda forma de identificación, además de la licencia de conducir”, comentó Tran.

También ha visto cómo estudiantes internacionales en su comunidad han pospuesto viajes para visitar a su familia en Asia por preocupaciones relacionadas con las visas de estudiante.

“Simplemente tienen miedo. No conocen la ley sobre eso”, explicó Tran. “Más vale prevenir que lamentar”.

Aproximadamente la mitad de los adultos surasiáticos —en comparación con alrededor de 4 de cada 10 adultos asiáticos y del Pacífico en general— conocen a alguien que empezó a llevar pruebas de estatus legal o ciudadanía durante el último año. Según la encuesta, los adultos surasiáticos tienen muchas más probabilidades que los adultos del este de Asia o del sudeste asiático de haber nacido fuera de Estados Unidos. Muchos de esos inmigrantes pueden tener tarjetas de residencia o ser ciudadanos naturalizados, indicó Ramakrishnan, y aun así sentir “como si su presencia y su estatus en este país estuvieran en entredicho”.

La identidad cultural importa tanto como la identidad estadounidense

Los adultos asiáticos y del Pacífico son más propensos a decir que la ascendencia de su familia o su país de origen es “extremadamente” o “muy” importante para su identidad personal, en comparación con ser estadounidense.

Poco más de la mitad de los adultos asiáticos y del Pacífico dicen que la ascendencia de su familia o su país de origen es importante para quienes son, mientras que el 44% dice lo mismo sobre su identidad estadounidense. Eso también se extiende a los adultos asiáticos y del Pacífico nacidos en Estados Unidos. El 59% de los adultos asiáticos y del Pacífico nacidos en Estados Unidos dicen que la herencia de su familia es importante para su identidad personal, mientras que el 47% afirma lo mismo sobre ser estadounidense.

Una encuesta separada de AP-NORC realizada en abril encontró que el 55% de los adultos en Estados Unidos dice que ser estadounidense es importante para quienes son, mientras que solo el 37% dijo lo mismo sobre la ascendencia de su familia.

Abigail Jeyaraj, de 22 años, de South Hadley, Massachusetts, nació en Texas. La decisión de sus padres indios de construir una nueva vida en Estados Unidos es algo que nunca da por sentado. Cuando describe su nacionalidad, se identifica no solo como “estadounidense”, sino como surasiática-estadounidense.

“Especialmente como mujer del sur de Asia, soy muy consciente de que tengo oportunidades que mi madre y mi abuela, todas las mujeres anteriores, no tuvieron”, manifestó Jeyaraj. “De verdad intento honrar esa cultura. Intento mantener conexiones muy fuertes con mi familia en India”.

Soonho Kwon, de 30 años, de La Mirada, California, nació en Corea. Su familia se estableció en Nueva Jersey cuando él tenía 8 años.

“Creo que todavía me siento más coreano. Llegué justo a la edad en la que tenía recuerdos muy sólidos de haber crecido en Corea. Mi familia más cercana está allá ahora”, dijo Kwon. “Soy ciudadano naturalizado. Estoy comprometido a vivir aquí, pero la identidad es una pregunta distinta”.

Ambivalencia ante el 250º aniversario de Estados Unidos

El 73%, de los adultos asiáticos y del Pacífico dice que la mezcla de culturas y valores de todo el mundo es “extremadamente” o “muy” importante para la identidad de Estados Unidos como nación, en comparación con solo el 55% de los adultos en Estados Unidos en la encuesta de AP-NORC de abril.

Jeyaraj creció en los alrededores de Dallas y Houston —ciudades donde “pude interactuar con personas de tantas razas y culturas diferentes que no eran la suya”—. Atribuye esa experiencia a haberla hecho más empática.

Las restricciones a la inmigración y a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión la hacen sentirse dividida respecto a celebrar el 250º aniversario del país este año.

“Estoy orgullosa de que hayamos llegado tan lejos como país”, expresó Jeyaraj. “Tienes actores recientes que están tratando de deshacer ese progreso. Tal vez lo ven como restaurar un ideal, pero está eliminando muchísimo trabajo que personas poderosas e influyentes hicieron para acercarnos a un ideal de igualdad y justicia”.

El aniversario le parece arbitrario a Tran, profesor de matemáticas.

“No creo que este país se ‘funde’ en algún momento del tiempo. Simplemente cambia de una forma a otra”, sostuvo Tran. “Incluso los nativos americanos (estuvieron) aquí durante mucho tiempo, mucho más de 250 años”.

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La encuesta a 1.075 adultos en Estados Unidos que son asiático-estadounidenses, nativos hawaianos y de las islas del Pacífico se realizó del 20 al 28 de abril, utilizando una muestra extraída del panel Amplify AAPI de NORC, basado en probabilidades y diseñado para ser representativo de la población asiático-estadounidense, nativa hawaiana y de las islas del Pacífico. El margen de error muestral para todos los encuestados es de más o menos 4,4 puntos porcentuales. Esta encuesta forma parte de un proyecto en curso que explora las opiniones de los asiático-estadounidenses, nativos hawaianos y de las islas del Pacífico, que por lo general no se destacan en otros sondeos debido a tamaños de muestra pequeños y a la falta de representación lingüística.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP