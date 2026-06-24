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Ashcraft domina con 10 ponches y los Piratas aplastan 11-1 a los Marineros

PITSBURGH (AP) — Braxton Ashcraft lanzó seis sólidas entradas, su compañero de batería, el dominicano Endy Rodríguez impulsó tres carreras y Ryan O’Hearn conectó tres imparables para ayudar a los Piratas de Pittsburgh a aplastar 11-1 a Marineros de Seattle la noche del miércoles.

Braxton Ashcraft, de los Piratas de Pitsburgh, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle, el miércoles 24 de junio de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar)
Braxton Ashcraft, de los Piratas de Pitsburgh, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle, el miércoles 24 de junio de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Ashcraft (7-3) ponchó a 10 sin otorgar bases por bolas, mientras permitió una carrera y cinco hits. Se convirtió en el primer lanzador de los Piratas en registrar al menos dos aperturas en una misma temporada con por lo menos 10 ponches y cero boletos desde, al menos, 1901.

El doble de dos carreras de Rodríguez abrió la pizarra en una cuarta entrada de cinco anotaciones ante Bryan Woo (6-6), cuando los Piratas se adelantaron 5-1. Rodríguez también conectó un sencillo productor en una séptima entrada de cuatro carreras que amplió la ventaja a 9-1.

Carmen Mlodzinski lanzó cuatro entradas sin permitir carreras para conseguir su segundo salvamento.

Tyler Callihan conectó un triple que remolcó a Rodríguez en la cuarta; luego Jake Mangum y Esmerlyn Valdez siguieron con sencillos productores.

O’Hearn pegó dos dobles, incluido uno que impulsó dos carreras en la séptima. Valdez y Nick Gonzales sumaron dos hits cada uno, y Callihan produjo dos carreras.

Woo comenzó el juego con tres entradas sin permitir hits, pero se desmoronó en la cuarta y fue retirado al final del inning. Permitió cinco carreras y seis hits, con cuatro ponches y dos bases por bolas.

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