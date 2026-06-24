Ashcraft domina con 10 ponches y los Piratas aplastan 11-1 a los Marineros

Ashcraft (7-3) ponchó a 10 sin otorgar bases por bolas, mientras permitió una carrera y cinco hits. Se convirtió en el primer lanzador de los Piratas en registrar al menos dos aperturas en una misma temporada con por lo menos 10 ponches y cero boletos desde, al menos, 1901.
El doble de dos carreras de Rodríguez abrió la pizarra en una cuarta entrada de cinco anotaciones ante Bryan Woo (6-6), cuando los Piratas se adelantaron 5-1. Rodríguez también conectó un sencillo productor en una séptima entrada de cuatro carreras que amplió la ventaja a 9-1.
Carmen Mlodzinski lanzó cuatro entradas sin permitir carreras para conseguir su segundo salvamento.
Tyler Callihan conectó un triple que remolcó a Rodríguez en la cuarta; luego Jake Mangum y Esmerlyn Valdez siguieron con sencillos productores.
O’Hearn pegó dos dobles, incluido uno que impulsó dos carreras en la séptima. Valdez y Nick Gonzales sumaron dos hits cada uno, y Callihan produjo dos carreras.
Woo comenzó el juego con tres entradas sin permitir hits, pero se desmoronó en la cuarta y fue retirado al final del inning. Permitió cinco carreras y seis hits, con cuatro ponches y dos bases por bolas.
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