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Arzobispo militar de EEUU dice que soldados católicos no deben integrar pelotón de fusilamiento

El arzobispo Timothy Broglio, quien supervisa los servicios pastorales de la Iglesia católica para los católicos en el ejército de Estados Unidos, condenó la propuesta de transmitir en vivo la ejecución por pelotón de fusilamiento del hombre responsable de una masacre en Texas en 2009.

Timothy Broglio, arzobispo de servicios militares y presidente de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, en conferencia de prensa en Baltimore, el 11 de noviembre del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)
Timothy Broglio, arzobispo de servicios militares y presidente de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, en conferencia de prensa en Baltimore, el 11 de noviembre del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough) AP

Broglio, en un comunicado el lunes, también estipuló que cualquier soldado católico asignado al pelotón de fusilamiento debería pedir ser eximido de esa tarea, que describió como contraria a las enseñanzas de la Iglesia. Se suma a otros líderes católicos que se han pronunciado contra la pena de muerte y los planes de transmisión en vivo.

Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército condenado por matar a 13 personas en 2009 en Fort Hood, Texas, tiene prevista su ejecución por pelotón de fusilamiento el 3 de diciembre.

Broglio recordó que presidió el funeral de Michael Grant Cahill, el único civil muerto en ese ataque.

El crimen cometido por Hasan “fue atroz, pero ¿sirve de algún propósito exponer al público a su ejecución?”, preguntó Broglio.

“En general, el ejército de Estados Unidos goza de una buena reputación en el mundo”, añadió Broglio. “¿De verdad tiene algún valor ponerlos en el mismo saco que los terroristas al difundir la imagen de la ejecución de un hombre en silla de ruedas a todo el mundo?”

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La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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