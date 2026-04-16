Arzobispa de Canterbury expresa solidaridad con el papa al pedir paz en Irán

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Sarah Mullally habla en la ceremonia en que fue instalada como la arzobispa de Canterbury, en Canterbury, Inglaterra, el 25 de marzo del 2026. (AP foto/Alastair Grant) AP

La arzobispa Sarah Mullally, quien asumió su cargo como jefa de la Iglesia de Inglaterra en enero, manifestó que se sumaba al papa en su “valiente llamado a la paz”. Los comentarios de León han provocado la ira del presidente estadounidense Donald Trump, quien el fin de semana pasado criticó al papa por ser “terrible para la política exterior”.

“Mientras personas inocentes son asesinadas y desplazadas, familias quedan destrozadas y futuros son destruidos, el costo humano de la guerra es incalculable", declaró Mullally en un comunicado. "Es la vocación de todo cristiano —y de todas las personas de fe y buena voluntad— trabajar y orar por la paz”.

Aunque no mencionó a Trump por su nombre, Mullally sostuvo que los cristianos deben “instar a todos aquellos a quienes se les ha confiado la autoridad política a buscar todos los medios pacíficos y justos posibles para resolver los conflictos”.

Además de encabezar la Iglesia de Inglaterra, la arzobispa de Canterbury es el líder espiritual de la Comunión Anglicana mundial. La comunión es una asociación de iglesias cristianas, incluida la Iglesia Episcopal en Estados Unidos, que en conjunto cuenta con más de 100 millones de miembros.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP