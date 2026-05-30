Artistas se distancian de feria por vínculos con Trump

El presidente Donald Trump en su limusina al salir de la Casa Blanca el 30 de mayo del 2026, en Washington. (AP foto/Alex Brandon) AP

Los organizadores confirmaron que Trump dirigirá “The Great American State Fair” el 25 de junio en el National Mall de Washington.

“Entiendo que hay artistas que están teniendo miedo de presentarse”, escribió Trump el sábado en su plataforma de redes sociales Truth Social.

Por lo tanto, añadió que estaba pensando en llevar "al hombre que algunos dicen que es el Mejor Presidente de la Historia (¡EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS!), DONALD J. TRUMP, para ocupar el lugar de estos 'Artistas' de tercera categoría, altamente pagados”.

El grupo que organiza la feria, Freedom 250, lo confirmó en un comunicado, al escribir: “nos entusiasma anunciar que el presidente Trump inaugurará personalmente a esta celebración histórica”.

La publicación de Trump en redes sociales se refirió dos veces al evento como para “el miércoles”, aunque la feria no comienza hasta el 25 de junio. La Casa Blanca no aclaró la discrepancia.

Danielle Alvarez, portavoz de Freedom 250, subrayó que la feria más amplia, que se extenderá hasta el 10 de julio, incluye una variedad de exhibiciones, atracciones para toda la familia, presentaciones musicales, sobrevuelos y más.

Freedom 250 se presenta como no partidista, pero fue lanzada el año pasado por Trump y está dirigida por un exdesignado del Departamento de Estado durante el primer mandato de Trump. Varios artistas -- entre ellos Bret Michaels, The Commodores y Martina McBride -- se retiraron la semana pasada.

Michaels y otros artistas han señalado que fueron engañados sobre el tema de los espectáculos o que, de otro modo, desconfiaban de verse atrapados en una pelea política.

Otros artistas planean asistir, entre ellos Flo Rida, Fab Morvan de Milli Vanilli y Vanilla Ice. El representante de este último había dicho previamente que estaba “orgulloso de ayudar a celebrar el 250º aniversario de Estados Unidos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP