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Arteta dice que Arsenal está "más convencido" de ganar el título pese a caer ante Man City

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Los jugadores de Arsenal están “más convencidos” que nunca de que pueden ganar la Liga Premier pese a perder el domingo ante el Manchester City, su rival por el título, aseveró el técnico Mikel Arteta.

El técnico de Arsenal Mikel Arteta tras la derrota 2-1 ante Manchester City en la Liga Premier, el domingo 19 de abril de 2026, en Manchester. (AP Foto/Dave Thompson)
El técnico de Arsenal Mikel Arteta tras la derrota 2-1 ante Manchester City en la Liga Premier, el domingo 19 de abril de 2026, en Manchester. (AP Foto/Dave Thompson) AP

La derrota 2-1 en el Etihad Stadium fue la segunda caída consecutiva del Arsenal en la liga y la cuarta en sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

El City recortó la distancia con Arsenal a tres puntos con un partido menos disputado y, para muchos, es el nuevo favorito al título, dado su propio presente. El equipo de Pep Guardiola no ha perdido en la liga desde el 17 de enero y su historial como ganador de seis de los últimos ocho campeonatos.

Sin embargo, Arteta consideró que el rendimiento de su equipo es una buena señal de cara al futuro.

“Lo creo hoy, lo creí el miércoles, lo creí hace una semana”, manifestó Arteta. “Porque los veo todos los días y sé el nivel que tenemos".

“Pero hoy, si necesitan estar más convencidos, creo que ahora están más convencidos. Lo estaban comentando en el vestuario. Ahora es una liga nueva... todavía queda todo por jugar”, agregó.

El Arsenal estrelló el balón dos veces en el marco, por medio de Gabriel Magalhaes y Eberechi Eze, mientras que Kai Havertz cabeceó por encima del travesaño desde corta distancia en el tiempo añadido.

“Demostramos que estamos ahí”, sostuvo Arteta. “La realidad es que hoy hubo una diferencia (en) las dos áreas. Y eso fue lo que decidió el partido”.

Arteta no cree que vaya a necesitar levantar el ánimo de sus jugadores de cara a los últimos partidos de la temporada.

“Si tengo que levantar el ánimo de los jugadores para ganar la Liga Premier, con cinco partidos por jugar, dependiendo de nosotros, y estando en las semifinales de la Liga de Campeones, creo que debería estar en casa”, señaló.

“Así que no es el caso. No hace falta. Nunca ha hecho falta, ni siquiera en momentos difíciles. Así que volvemos a intentarlo”, zanjó.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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