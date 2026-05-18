Artesano brasileño convierte la fiebre mundialista en réplicas del trofeo en Río

Jarbas Meneghini Carlini posa con las réplicas de los trofeos de la Copa del Mundo de la FIFA que realiza en su taller, el viernes 15 de mayo del 2026. (AP Foto/Bruna Prado) AP

Después de ver cómo el entonces capitán de Brasil, Dunga, levantaba triunfalmente el trofeo de campeón tras el cuarto título del equipo en 1994, Carlini se propuso crear uno propio.

“No estaban a la venta. Así que decidí hacer los trofeos yo mismo. Y hoy soy un artesano de trofeos”, explicó Carlini desde su taller en Campo Grande.

El hombre, de 58 años, elabora a mano las réplicas del trofeo de la Copa Mundial a partir de moldes y las termina con pintura. Varían en tamaño y precio, desde aproximadamente un dólar hasta 100 dólares.

Carlini las vende a aficionados y turistas en el cercano estadio Maracaná. Pero también ha regalado los trofeos a estrellas como Pelé, Jorginho y Ronaldinho, y los ha enviado por todo Brasil y alrededor del mundo.

Para explicar la emoción que con tanta frecuencia se ve en los rostros de sus clientes cuando posan para fotos con su trabajo, Carlini señala el significado del trofeo.

Al igual que el galardón original más codiciado, los trofeos de Carlini muestran dos figuras humanas estilizadas que se elevan para sostener un globo. Pero los suyos están hechos de yeso, en lugar de oro de 18 quilates.

“Aun así, provoca la misma sensación de asombro, como si estuviera hecho de oro”, añadió.

Con los años, el artesano se ha diversificado y ahora también crea réplicas del antiguo trofeo de la Copa Mundial utilizado entre 1930 y 1970, del trofeo de la Copa Libertadores, además de balones dorados, guantes y botas.

Carlini comentó que los años de Mundial son especialmente buenos para el negocio.

Mientras el país se prepara para apoyar a la Seleção —o selección nacional— en el torneo de este año, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en junio y julio, Carlini ha preparado 200 trofeos, pero asegura que las ventas podrían llegar a 600 si Brasil ganara.

El país más grande de Sudamérica ha conquistado cinco títulos de la Copa Mundial, más que cualquier otra nación, pero el último se remonta a 2002.

Los brasileños son conocidos por su estilo de juego alegre y por lograr trucos espectaculares como la chilena, señaló Carlini, quien espera que su equipo ponga fin a la sequía este año.

“Eso es lo que deberíamos usar en la próxima Copa Mundial para ser campeones: usar la alegría, usar el arte”.

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FUENTE: AP