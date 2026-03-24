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Arsenal y Wolfsburgo ganan la ida en cuartos de la Liga de Campeones femenina

LONDRES (AP) — Arsenal subrayó sus credenciales para conquistar títulos consecutivos de la Liga de Campeones femenina al vencer 3-1 a su rival inglés Chelsea en el partido de ida de los cuartos de final.

Chloe Kelly (derecha), del Arsenal, celebra tras anotar el segundo gol de su equipo junto a sus compañeras durante el juego de fútbol de la Liga de Campeones femenina entre el Arsenal y el Chelsea en Londres, el martes 24 de marzo de 2026. (John Walton/PA vía AP)
Chloe Kelly (derecha), del Arsenal, celebra tras anotar el segundo gol de su equipo junto a sus compañeras durante el juego de fútbol de la Liga de Campeones femenina entre el Arsenal y el Chelsea en Londres, el martes 24 de marzo de 2026. (John Walton/PA vía AP) AP

Además, Wolfsburg tomó ventaja de 1-0 sobre el Lyonnes, campeón récord en ocho ocasiones, en un duelo entre dos de los nombres más ilustres de la competición.

Stina Blackstenius —con su primer gol en la Liga de Campeones desde el tanto decisivo en la final contra Barcelona la temporada pasada— y Chloe Kelly le dieron a Arsenal una ventaja de 2-0 al descanso en el Emirates Stadium.

Lauren James colocó un brillante disparo de larga distancia en el ángulo superior para recortar la diferencia para Chelsea, pero Arsenal recuperó su colchón de dos goles cuando Alessia Russo definió con potencia desde el borde del área.

Chelsea terminó más arriba en la fase de liga —tercer puesto, frente al quinto de Arsenal—, pero tiene trabajo por hacer en el partido de vuelta de la próxima semana al otro lado de Londres para alcanzar las semifinales por cuarta temporada consecutiva.

Lineth Beerensteyn anotó el único gol para Wolfsburg con un disparo desviado a los 14 minutos contra Lyon, en el 12º enfrentamiento de Liga de Campeones entre ambos equipos, lo que lo deja empatado como el duelo más repetido en la historia de la competición.

Cuatro de esos partidos han sido finales, lo que subraya su estatus.

Kadidiatou Diani estrelló un remate en el poste en los minutos finales para Lyon, cuyo más reciente de sus ocho títulos llegó en 2022.

Cuartos de final restantes

Los otros dos partidos de ida de los cuartos de final se disputan el miércoles, cuando Real Madrid recibe a Barcelona en una gran rivalidad española y Manchester United debuta en esta fase contra Bayern Munich.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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