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Arsenal y Atlético definen el primer finalista de la Liga de Campeones

LONDRES (AP) — Arsenal lleva 20 años esperando por volver a disputar otra final de la Liga de Campeones, y 22 años para conquistar otro título de la Liga Premier.

Julián Álvarez (19) celebra tras anotar el gol de penal para el Atlético de Madrid en el empate 1-1 contra Arsenal en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el miércoles 29 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)
Julián Álvarez (19) celebra tras anotar el gol de penal para el Atlético de Madrid en el empate 1-1 contra Arsenal en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el miércoles 29 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Ahora ambos están al alcance, empezando por el partido de vuelta de su semifinal en casa contra el Atlético de Madrid el martes.

El partido de ida terminó 1-1 en Madrid la semana pasada. Ambos goles fueron de penal por parte de dos equipos que buscan su primer título de la Copa de Europa. Arsenal espera que su ventaja de local en el Emirates Stadium marque la diferencia en la vuelta.

Arsenal goleó 4-0 al Atlético en casa en la fase de liga en octubre, pero se espera que el equipo de Diego Simeone sea mucho más macizo en defensa en el regreso a Londres.

Ambos equipos se han visto fortalecidos al recuperar a lesionados. Se espera que el delantero argentino Julián Álvarez, autor del gol de penal en la ida, juegue para el Atlético tras sufrir un golpe en el tobillo. Arteta indicó que el capitán Martin Odegaard y el atacante Kai Havertz podrán actuar.

El Atlético alcanzó dos finales con Simeone, en 2014 y 2016, y perdió en ambas ocasiones ante el Real Madrid.

Arsenal perdió su única final en 2006 ante el Barcelona. Esta vez, el campeón defensor Paris Saint-Germain o el Bayern Múnich esperarán al ganador. Esos dos disputan su partido de vuelta el miércoles, después de la vibrante victoria 5-4 del PSG en la ida.

La búsqueda de Arsenal de su primer título de la Premier también recibió un impulso el lunes, cuando su perseguidor inmediato Manchester City empató 3-3 en Everton. Los Gunners pueden asegurar el trofeo si ganan sus últimos tres partidos.

El Atlético marcha rezagado en el cuarto puesto de La Liga de España, a 25 puntos del líder Barcelona.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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