americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Arsenal avanza a semifinales de la Liga de Campeones por segundo año seguido

Arsenal repite en las semifinales de la Liga de Campeones.

El técnico de Arsenal Mikel Arteta reacciona durante el partido contra Sporting Lisboa en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung)
El técnico de Arsenal Mikel Arteta reacciona durante el partido contra Sporting Lisboa en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung) AP

Un empate 0-0 con el Sporting de Lisboa en el Emirates Stadium permitió al club de Londres avanzar el miércoles al imponerse 1-0 en el marcador global, citándose con el Atlético de Madrid en las semifinales del torneo.

El suplente Leandro Trossard estuvo más cerca de darle el triunfo a Arsenal en la noche, cuando un cabezazo suyo se estrelló contra el poste en los últimos minutos.

Arsenal sigue a la caza del doblete de la Liga Premier y la Champions, pese al bajón de forma que ha tenido el equipo de Mikel Arteta en las últimas semanas.

Los Gunnners nunca han ganado la Copa de Europa y apenas una vez disputaron la final. Pero ahora están a sólo dos partidos del duelo por el título de este año en Budapest, la capital de Hungría.

El gol agónico de Kai Havertz en el partido de ida de los cuartos de final en Portugal la semana pasada resultó decisivo, ya que el Sporting no logró marcar el tanto que rompiera el empate en Londres.

Es la cuarta vez que Arsenal avanza a las semifinales. Sucumbieron en esa instancia la temporada pasada ante el Paris Saint-Germain, que eventualmente se proclamó campeón.

El resultado fue la manera perfecta para que Arsenal iniciara una semana crucial, en la que también enfrenta el domingo al Manchester City, su rival por el título de la Premier.

Hay señales de que los jugadores de Arsenal han acusado la tensión a medida que la temporada entra en su tramo final. Sucumbieron en la final de la Copa de la Liga inglesa contra el City y luego fueron eliminados de la Copa FA a manos del Southampton de la segunda división.

La derrota en casa en la liga ante Bournemouth el fin de semana pasado agudizó la sensación de que Arsenal estaba flaqueando en un momento crítico.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Destacados del día

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Canadá autoriza a Flair Airlines volar a Cuba pese a críticas por quejas y fallas operativas

Canadá autoriza a Flair Airlines volar a Cuba pese a críticas por quejas y fallas operativas

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter