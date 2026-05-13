Arrieta se lleva la 5ta etapa del Giro pese a ir en dirección equivocada. Eulálio lidera la general

Igor Arrieta gana la quinta etapa del Giro de Italia, el miércoles 13 de mayo de 2026, en Potenza. (Marco Alpozzi/LaPresse vía AP) AP

La ronda italiana cambió de líder general: el portugués Afonso Eulálio se apoderó de la maglia rosa tras quedarse sin la victoria de etapa por dos segundos en un dramático cierre.

Con dos kilómetros (1,2 millas) por recorrer, Arrieta iba apenas por detrás de Eulálio después de que ambos hubieran protagonizado juntos una larga escapada. Pero Arrieta calculó mal una bifurcación de doble sentido en la carretera y se fue a la izquierda y hacia arriba, en lugar de a la derecha y cuesta abajo.

Arrieta pronto vio que se encontraba con una línea de cinta roja que acordonaba la vía y dio la vuelta a la bicicleta frenéticamente. Pese a perder un tiempo valioso, aun así logró alcanzar y superar a Eulálio a falta de 100 metros, en un desenlace poco probable.

Mientras el desanimado Eulálio cruzaba la meta detrás de él, Arrieta se llevó las manos a la cara, incrédulo por la victoria. El corredor de 23 años, del UAE Team Emirates, bajó luego la cabeza cuando el cansancio se hizo sentir tras más de cinco horas sobre la bicicleta, bajo una lluvia intensa y con carreteras resbaladizas.

Guillermo Thomas Silva, quien el sábado se convirtió en el primer uruguayo en ganar una etapa del Giro y vestir la camiseta rosa de líder, terminó tercero.

Eulálio le arrebató la camiseta rosa al italiano Giulio Ciccone y el corredor del Bahrain Victorious aventaja a Arrieta por 2 minutos y 51 segundos en la general. El italiano Christian Scaroni está tercero a 3:34. El danés Jonas Vingegaard, que busca ganar la carrera en su debut y completar un trío de victorias en Grandes Vueltas, marcha 15to, a 6:22.

El mejor latinoamericano en la general es el colombiano Egan Bernal (Netcompany-INEOS) a 6:16.

La exigente etapa de 203 kilómetros (126 millas), desde Calabria hasta la región de Basilicata, incluyó varias subidas antes de un final en descenso hacia la ciudad sureña de Potenza.

Arrieta se lanzó hacia adelante, pero Eulálio lo alcanzó al aproximarse a la cima del Grande di Viggiano, una dura subida de 6,6 kilómetros con una pendiente del 9,1 %.

Cuando llegaron arriba en medio de una lluvia fuerte, el grupo de la maglia rosa ya se estaba alejando, antes de que un minigrupo de tres intentara sin éxito alcanzarlos en los últimos 20 kilómetros.

La sexta etapa lleva a los corredores por un recorrido llano de 141 kilómetros, ideal para velocistas, desde Paestum hasta la ciudad portuaria de Napoli.

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FUENTE: AP