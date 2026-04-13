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Arrestan a sospechoso de ingresar a casa y prender fuego a una mujer en Carolina del Norte

ROSEBORO, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — La policía en Carolina del Norte arrestó el lunes a un hombre luego que una mujer con quemaduras graves reportara que la había rociado con gasolina en su casa y le había prendido fuego, informaron las autoridades.

La policía del condado Sampson indicó en un comunicado que el sospechoso fue localizado en una zona boscosa detrás de una vivienda y fue detenido sin incidentes. El comunicado señaló que al hombre se le notificaron órdenes de arresto por varios cargos, entre ellos intento de asesinato e incendio provocado en primer grado.

La policía había detallado en un comunicado previo que bomberos y agentes policiales atendieron el sábado por la noche un incendio en una estructura en la localidad de Roseboro y encontraron a una mujer con quemaduras en aproximadamente el 75% de su cuerpo.

Según el comunicado de la policía, la mujer relató que un hombre entró a la fuerza en su vivienda y que el sospechoso se fue del lugar en una bicicleta. La mujer fue trasladada a un centro de traumatología para recibir tratamiento. No se dio a conocer su estado.

Roseboro es una pequeña comunidad ubicada a unos 105 kilómetros (65 millas) al sur de la capital estatal, Raleigh.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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