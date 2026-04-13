Arrestan a sospechoso de ingresar a casa y prender fuego a una mujer en Carolina del Norte

La policía del condado Sampson indicó en un comunicado que el sospechoso fue localizado en una zona boscosa detrás de una vivienda y fue detenido sin incidentes. El comunicado señaló que al hombre se le notificaron órdenes de arresto por varios cargos, entre ellos intento de asesinato e incendio provocado en primer grado.
La policía había detallado en un comunicado previo que bomberos y agentes policiales atendieron el sábado por la noche un incendio en una estructura en la localidad de Roseboro y encontraron a una mujer con quemaduras en aproximadamente el 75% de su cuerpo.
Según el comunicado de la policía, la mujer relató que un hombre entró a la fuerza en su vivienda y que el sospechoso se fue del lugar en una bicicleta. La mujer fue trasladada a un centro de traumatología para recibir tratamiento. No se dio a conocer su estado.
Roseboro es una pequeña comunidad ubicada a unos 105 kilómetros (65 millas) al sur de la capital estatal, Raleigh.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.