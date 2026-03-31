Arrestan en Panamá a fugitivo francés requerido en su país por tráfico de drogas

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Joël Soudron fue detenido en Ciudad de Panamá utilizando documentos migratorios falsos, indicó en un comunicado. Soudron es requerido por el Tribunal Correccional de Créteil, Francia, para cumplir una condena penal por los delitos de importación no autorizada de estupefacientes y participación en una organización criminal.

La detención se dio en una de las vías principales de la capital panameña. Al momento de la verificación de sus datos, las autoridades detectaron que portaba un carné provisional de migración con información falsa, luego de lo cual se confirmó su identidad.

En febrero de 2016, el francés fue detenido en Malí y encarcelado para cumplir una pena de seis años de prisión por otro caso en el que había sido condenado en Francia. En septiembre de 2018, aprovechó un permiso de salida para escapar.

Investigadores de la Brigada Nacional de Investigación de Fugitivos de Francia lo describen como un traficante internacional “muy discreto”, que además se beneficiaba —señalan— de una “superficie financiera desmesurada”.

FUENTE: AP