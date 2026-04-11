Arrestan a más de 200 personas en Londres en protesta contra prohibición de Palestine Action

La Policía Metropolitana informó que detuvo a 212 manifestantes de entre 27 y 82 años por apoyar al grupo.

El Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó en febrero que la decisión del gobierno de ilegalizar al grupo de protesta como organización terrorista era ilegal, pero mantuvo la prohibición vigente al tiempo que el gobierno apela.

La policía había advertido con antelación que realizaría arrestos durante la protesta organizada por el grupo Defend Our Juries.

Cientos de personas se reunieron en Trafalgar Square para mostrar su apoyo al grupo, y algunas sostenían carteles que decían: “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”.

El músico Robert Del Naja, del grupo de trip hop Massive Attack, comentó que sostuvo un cartel en apoyo al grupo pese a la posibilidad de que un arresto pudiera poner en riesgo su capacidad de viajar.

“Pensé que esto es ridículo y luego, cuando la policía dio ese giro para volver a arrestar a la gente, pensé que eso es aún más ridículo”, manifestó. “Así que hoy voy a sostener un cartel”.

Los manifestantes gritaron “qué vergüenza” a los policías que se llevaban a otros manifestantes y se burlaron de ellos por arrestar a adultos mayores.

“Sí, ella parece una terrorista, ¿verdad, amigo?”, gritó una mujer cuando la policía conducía a una manifestante con un bastón hacia una furgoneta policial. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP