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Arrestan en Indonesia a escocés buscado por España por vínculos con red criminal internacional

DENPASAR, Indonesia (AP) — Un escocés, descrito como una figura de alto nivel en una red criminal internacional, fue detenido poco después de aterrizar en la isla turística de Bali, informaron las autoridades de Indonesia el martes.

Un escocés identificado como Steven Lyons, descrito como una figura de alto nivel de una red criminal internacional, centro, es escoltado por agentes en el cuartel general de la policía regional en Denpasar, Bali, Indonesia, el martes 31 de marzo de 2026. (AP Foto)
Un escocés identificado como Steven Lyons, descrito como una figura de alto nivel de una red criminal internacional, centro, es escoltado por agentes en el cuartel general de la policía regional en Denpasar, Bali, Indonesia, el martes 31 de marzo de 2026. (AP Foto) AP

El hombre, de 45 años e identificado como Steven Lyons, fue puesto bajo custodia el sábado por agentes de inmigración en el Aeropuerto Internacional Ngurah Rai, al llegar procedente de Singapur, según Untung Widiyatmoko, jefe de la oficina de Interpol en Indonesia.

El sistema de inmigración lo había señalado como objeto de una notificación roja de Interpol emitida a petición de España. Una notificación roja es una alerta que el organismo policial internacional emite a solicitud de un país miembro para que la policía de todo el mundo detenga a un sospechoso con fines de extradición.

Lyons, buscado en España y Reino Unido por su presunta vinculación con el crimen organizado, tráfico de drogas y lavado de dinero, será extraditado a España el miércoles, declaró Widiyatmoko a periodistas en Denpasar, la capital provincial de Bali.

Lyons figura en la lista de buscados de España desde hace unos dos años, tras un caso de asesinato ocurrido allí en 2024. El jefe de la Policía de Bali, Daniel Adityajaya, indicó que la detención formó parte de una investigación conjunta en la que participaron policías de España y Escocia.

Según Widiyatmoko, se acusa a Lyons de haber encabezado una red delictiva que utilizaba empresas fachada para lavar dinero en Europa y Oriente Medio, en países como España, Escocia, Inglaterra, Dubái, Qatar, Bahrein y Turquía.

Añadió que policías de Escocia y España realizaron redadas la semana pasada relacionadas con el caso de Lyons, que derivaron en múltiples detenciones con ayuda de Europol —un centro de cooperación policial de la Unión Europea— y también de Turquía, Holanda y Emiratos Árabes Unidos.

Medios escoceses informaron que Lyons sobrevivió a un tiroteo en Glasgow en 2006, en el que murió su primo, y que después se mudó a España antes de establecerse en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. En mayo, su hermano y un socio fueron baleados y asesinados en un presunto tiroteo entre bandas en un bar frente a la playa en Fuengirola, en el sur de España.

Lyons llegó a Bali con dos acompañantes que se cree que aún permanecen en la isla, dijo Bugie Kurniawan, de la oficina de inmigración de Bali. Señaló que Interpol de España los ha identificado como integrantes del mismo cártel criminal, pero que no pesan sobre ellos órdenes de detención.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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