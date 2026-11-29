Compartir en:









ARCHIVO - Colmillos de elefante apilados en una de la docena aproximada de piras de marfil, en el Parque Nacional de Nairobi, Kenia, el 28 de abril de 2016. (Foto AP/Ben Curtis, archivo) AP

El CEO de Ol Pejeta Conservancy, Justin Heath, fue detenido por posesión ilegal de trofeos de fauna silvestre y municiones, indicó la Dirección de Investigaciones Criminales en un comunicado.

La reserva está ubicada en el condado Laikipia, cerca de un cuartel militar donde tropas británicas se entrenan en virtud de un acuerdo de defensa con el gobierno de Kenia. Alberga a los últimos rinocerontes blancos del norte del mundo, lo que atrae a miles de turistas cada año.

Los investigadores también recuperaron dos fusiles Winchester junto con otras cinco armas: una Lawn & Holder, una Cooswel & Horizon, una W. Meadows, una Benelli y una Ferlach. Las armas de fuego fueron halladas en el maletero de un vehículo en la residencia del director general y no habían sido declaradas.

Los colmillos de elefante, con un peso de 31 kilogramos (68 libras) y 28 kilogramos (61 libras), respectivamente, fueron encontrados en la armería de la reserva, junto con la piel de león. Según la normativa keniana sobre vida silvestre, las reservas de conservación están obligadas a notificar al Servicio de Vida Silvestre de Kenia sobre las muertes de animales y a entregar cualquier trofeo recuperado en un plazo de 72 horas.

Ol Pejeta aún no ha comentado el arresto, y Heath no estuvo disponible para ofrecer declaraciones.

La reserva es conocida por su labor de conservación de rinocerontes y alberga 178 rinocerontes negros orientales. La población ha crecido a una tasa anual de 5,5% desde 2007, lo que ejerce presión sobre el hábitat disponible y ha impulsado planes para reubicar a algunos de los animales.

Ol Pejeta anunció el 12 de noviembre que 17 rinocerontes habían muerto por causas naturales este año y que sus cuernos habían sido entregados al Servicio de Vida Silvestre de Kenia. La reserva también expresó preocupación por el declive de la acacia de espina silbadora, una fuente clave de alimento para los rinocerontes. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP