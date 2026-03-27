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Arrestan al ex primer ministro de Nepal por muertes en protestas de septiembre

KATMANDÚ, Nepal (AP) — La policía de Nepal arrestó al ex primer ministro Khadga Prasad Oli el sábado en la madrugada por la muerte de decenas de personas durante las violentas protestas de septiembre, que derivaron en la caída del gobierno y una convocatoria a nuevas elecciones.

ARCHIVO - El entonces recién elegido primer ministro Khadga Prasad Oli saluda tras prestar juramento en la residencia presidencial, el 15 de julio de 2024, en Katmandú, Nepal. (AP Foto /Niranjan Shrestha, archivo)
ARCHIVO - El entonces recién elegido primer ministro Khadga Prasad Oli saluda tras prestar juramento en la residencia presidencial, el 15 de julio de 2024, en Katmandú, Nepal. (AP Foto /Niranjan Shrestha, archivo) AP

Las autoridades detuvieron al poderoso líder comunista en su residencia en las afueras de la capital, Katmandú. También arrestaron a Ramesh Lekhak, el exministro del Interior, a quien se acusa de ordenar a las autoridades que dispararan contra los manifestantes.

El actual ministro del Interior, Sudan Gurung, anunció los arrestos en redes sociales.

“Nadie está por encima de la ley. Hemos puesto bajo control al ex primer ministro KP Sharma Oli y al exministro del Interior Ramesh Lekhak", manifestó Gurung. "Esto no es venganza contra nadie, es apenas el comienzo de la justicia”.

Una investigación de una comisión creada por el gobierno pidió castigos de hasta 10 años de prisión para Oli, Lekhak y el jefe de policía que estaba en el cargo en el momento de las protestas.

Varios camiones con agentes antidisturbios realizaron los arrestos en las viviendas de los hombres, para luego trasladarlos a la oficina de la Policía del Distrito de Katmandú.

Los arrestos ocurren un día después de que asumiera un nuevo gobierno encabezado por Balendra Shah, un rapero convertido en político, luego de que su Partido Rastriya Swatantra obtuviera una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias de este mes.

Shah y Gurung han prometido que habrá justicia para los muertos y heridos.

Los comicios fueron los primeros en el país desde las protestas encabezadas por jóvenes contra la corrupción y la mala gobernanza el 8 y 9 de septiembre, en las que hubo 76 muertos y más de 2.300 heridos. Turbas enfurecidas incendiaron las oficinas del primer ministro y del presidente, comisarías y las casas de destacados políticos, quienes se vieron obligados a huir en helicópteros del ejército.

Las manifestaciones, impulsadas por activistas de la “Generación Z”, derivaron en el nombramiento el 12 de septiembre de la primera mujer en ser primera ministra de Nepal, Sushila Karki, una jueza retirada del Tribunal Supremo que ejerció durante la transición previa a las elecciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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