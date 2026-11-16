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Arqueólogos desentierran suelo original de enorme catedral medieval en Sudán

EL CAIRO (AP) — Los arqueólogos han desenterrado el suelo original de una monumental catedral medieval en el norte de Sudán que podría ser más grande que la Casa Blanca, lo que revela la magnitud y la importancia arquitectónica de uno de los edificios cristianos más relevantes de Nubia.

En esta fotografía tomada por un dron y difundida por una misión arqueológica polaca, se observa el lugar donde arqueólogos polacos y sudaneses desenterraron el suelo original de una monumental catedral medieval, el viernes 13 de noviembre de 2026, en la antigua ciudad de Dongola la Vieja, en el norte de Sudán. (Misión arqueológica polaca vía AP)
En esta fotografía tomada por un dron y difundida por una misión arqueológica polaca, se observa el lugar donde arqueólogos polacos y sudaneses desenterraron el suelo original de una monumental catedral medieval, el viernes 13 de noviembre de 2026, en la antigua ciudad de Dongola la Vieja, en el norte de Sudán. (Misión arqueológica polaca vía AP) AP

Una misión polaco-sudanesa descubrió a principios de este mes una escalera con muros de 11 metros (36 pies) de altura que los condujo hasta el nivel del suelo original de la Gran Iglesia de Jesús, probablemente la iglesia más grande de la Nubia medieval, en la antigua ciudad sudanesa de Old Dongola.

La iglesia fue hallada por primera vez en 2021, pero gran parte de ella sigue enterrada, y la escalera es la única zona en la que los arqueólogos lograron llegar al suelo.

“Este era un edificio más grande que la famosa Casa Blanca… y estamos planeando excavarlo”, afirmó Artur Obłuski, jefe de la misión arqueológica sudanesa-polaca.

Señaló que era la iglesia más grande y más importante de la Makuria medieval, uno de los tres reinos que surgieron a lo largo del tramo medio del río Nilo tras la llegada de misioneros cristianos en el siglo VI. La iglesia está en Dongola Vieja, en la ribera oriental del Nilo, a unos 160 kilómetros (100 millas) al sureste de la actual Dongola. La ciudad es conocida por sus numerosas iglesias antiguas.

Comparó la iglesia con Santa Sofía en Estambul, construida por el emperador bizantino Justiniano en 537, y sostuvo que la Gran Iglesia de Jesús desempeñó un papel similar en la Nubia medieval y el noreste de África gracias a su planificación espacial y sus técnicas de construcción.

“En la historia de la arquitectura, surgen ciertos edificios que, para usar un término moderno, se convierten en marcadores de tendencia", indicó Obłuski. "Santa Sofía en Constantinopla, la actual Estambul, es sin duda uno de esos ejemplos. La Gran Iglesia de Jesús parece ser una candidata natural para desempeñar ese papel en Nubia y, quizá, incluso en esta parte de África”.

Los arqueólogos estimaron que la iglesia medía unos 47 metros (154 pies) de ancho y 57 metros (187 pies) de largo, agregó Obłuski, quien también es director del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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