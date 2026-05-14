Aronimink resulta una gran prueba en el Campeonato de la PGA. Cuatro comparten el liderato con 67

Scottie Scheffler en el tee del séptimo hoyo del Campeonato de la PGA, el jueves 14 de mayo de 2026, en Newtown Square, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Xander Schauffele, quien estableció el récord de puntuación en un major en el Campeonato de la PGA de 2024 en Valhalla con un 21 bajo par y 263 golpes, abrió con 68 y quedó satisfecho.

“Creo que el rough realmente, realmente espeso, el viento, los greens muy difíciles y las ubicaciones de bandera bien escondidas son la razón por la que están viendo lo que quizá les parecen puntuaciones más altas”, dijo Schauffele.

Esa también fue la receta para McIlroy, una mala mezcla para el campeón del Masters. Le costó salir del rough húmedo y denso. Le costó en los greens. Cerró con cuatro bogeys consecutivos y describió su ronda como un desastre.

Algo de lluvia durante la noche solo humedeció el campo, pero hizo poco por ablandarlo. Y los greens de este diseño original de Donald Ross estuvieron a la altura de los temores, con sus enormes ondulaciones.

Potgieter, un sudafricano de pegada larga, se colocó en buena posición en esos exigentes greens y en una aún mejor cuando terminó su vuelta. Salió en el primer grupo desde el tee del 10 y fue el primero en entregar un 67, una ronda con seis birdies.

Hisatsune estuvo incluso mejor con sus siete birdies —cuatro de ellos inmediatamente después de hacer bogey—. Jaeger encadenó tres seguidos en sus primeros nueve hoyos.

El aire húmedo dio paso a cielos más despejados a media mañana, y luego llegó el viento, lo suficiente como para hacer una prueba exigente todavía más dura. McIlroy pegó un tiro de aproximación en el 15 que avanzó unos 20 pies en su segundo bote.

Nadie la pasó tan mal como Bryson DeChambeau, quien no hizo un birdie hasta que terminó en el noveno, un par 5. Eso le impidió igualar su puntuación más alta en el Campeonato de la PGA. Firmó un 76 y ahora tiene que trabajar para no superar el corto por segundo grande consecutivo.

Garrick Higgo tuvo el peor inicio imaginable, uno tardío. El sudafricano llegó con segundos de retraso al primer tee cuando anunciaron a su grupo. Le aplicaron una penalización de dos golpes antes incluso de pegar su primer drive. Aun así, se las arregló para un 69.

“Desafortunadamente el golf tiene estas situaciones en las que nos penalizan por cosas", dijo Higgo. "Pero es una regla y obviamente rompí la regla. Me encantaría estar 3 bajo par. Ojalá pueda sacar una buena historia de esto”.

La historia principal la mañana del jueves fue Aronimink, que no albergaba un major desde que Gary Player ganó el Campeonato de la PGA de 1962. Recibió dos torneos de la Gira de la PGA en 2010 y 2011, y luego otro en 2018 tras un proyecto de restauración.

Entre los que firmaron 69 estuvo Jordan Spieth, a quien solo le falta el Campeonato de la PGA para completar el Grand Slam de carrera. Este es su décimo intento de lograr esa hazaña, y rara vez ha estado en la pelea el fin de semana.

Scottie Scheffler, el campeón defensor, jugó por la tarde junto con Cameron Young y Matt Fitzpatrick.

Jon Rahm se encaminaba a otro complicado inicio en un major hasta que embocó para eagle desde el fairway del 11, metió un chip para birdie en el difícil par 3 del octavo y logró el up-and-down para birdie en su último hoyo para un 69.

Le dijeron que algunas personas pensaban que la puntuación sería mejor por la mañana. Eso lo sorprendió.

“¿La gente pensó que sería más bajo?”, respondió. “¿Han salido ahí afuera? ¿Han visto este campo?”

Rahm dijo que los números —el ancho de los fairways, por ejemplo— pueden ser engañosos. Las pendientes sutiles pueden mandar buenos golpes al rough. Y eso bastó para que fuera difícil dejarla cerca del hoyo. Si además se suma algo de viento, no fue ningún paseo.

“Así que puedo ver cómo, en apariencia, podría ser más fácil, pero no lo es”, afirmó. “Necesitas jugar un golf realmente bueno para tirar menos de 3 bajo par. Y además de eso, esas ubicaciones de bandera hoy son buenas. Quiero decir, están escondidas. No son fáciles”.

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FUENTE: AP