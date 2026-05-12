Argentinos Juniors-Belgrano, la 1ra semifinal del Apertura argentino

El “Bicho” se impuso 1-0 en casa a Huracán en tiempo extra, mientras que el “Pirata”, también como local, venció 2-0 a Unión de Santa Fe.

La semifinal, en principio programada para el sábado, tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona, donde Argentinos, que terminó la fase regular mejor ubicado que Belgrano, hace 23 partidos que no pierde.

Los restantes semifinalistas surgirán de los choques a disputarse este miércoles entre Rosario Central-Racing Club y River Plate-Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En el barrio porteño de La Paternal, Argentinos celebró con un cabezazo de Tomás Molina en el cuarto minuto de la prórroga. El tiempo reglamentario había terminado igualado sin goles.

Al equipo de Nicolás Diez, que en octavos había dejado en el camino a Lanús, le costó quebrar la resistencia de Huracán, que venía de dar el golpe al eliminar a Boca Juniors en La Bombonera.

El “Globo”, muy disciplinado tácticamente, consiguió que los primeros 45 minutos se jugaran como pretendía su entrenador Diego Martínez, esto es dificultando al máximo que su rival, un equipo con más recursos técnicos, pudiera juntar pases y avanzar con pelota al pie.

En el complemento, el “Bicho” mejoró y merodeó con más frecuencia las inmediaciones del arco defendido por el nacionalizado ecuatoriano Hernán Galíndez, pero falló en la definición. Curiosamente, la oportunidad más clara fue una notable triple intervención del portero local, el chileno Brayan Cortés, que frustró los intentos de Hugo Nervo y el ecuatoriano Jordy Caicedo en la misma jugada.

Era probable que el tiempo suplementario disputado tres días antes en La Bombonera pasara factura a Huracán, y así fue. Desde el arranque de la prórroga, Argentinos se lanzó a la caza de la clasificación, que firmó con un gran centro del uruguayo Leandro Lozano, cabeceado con potencia al gol por Molina.

“Lo buscamos desde el principio, no renunciamos a nuestra idea, jugar por abajo… y eso nos terminó llevando a ganar el partido”, declaró el artillero.

A partir de entonces, el “Bicho” se dedicó a manejar el trámite del juego y prácticamente no pasó sofocones pese a la vergüenza deportiva exhibida hasta el final por el “Globo”.

Belgrano, uno de los dos equipos más grandes de la provincia de Córdoba, quedó apenas a dos partidos de ganar su primera estrella en la élite del fútbol argentino.

El “Pirata” doblegó 2-0 a Unión de Santa Fe en el estadio Gigante de Alberdi con goles de Adrián Sánchez, de cabeza, a los 65 minutos, y el juvenil Ramiro Hernandes, de contraataque, en tiempo de descuento.

Con un buen equilibrio entre veteranas figuras y prometedores juveniles, el equipo de Ricardo Zielinski estiró ante su público la fiesta comenzada el sábado con la victoria 1-0 a domicilio ante su eterno rival Talleres.

Dos de los “hijos pródigos” retornados a Belgrano en el último tiempo, Emiliano Rigoni y Franco “Mudo” Vázquez fueron los respectivos asistidores en ambos goles. También cumplió un papel destacado en el partido el nacionalizado armenio Lucas “Chino” Zelarayán.

El “Tatengue”, que había dado la sorpresa en octavos al eliminar en Mendoza a Independiente Rivadavia –el equipo con mejor cosecha de puntos en la fase regular- apenas si generó un par de situaciones de gol sobre el final del cotejo.

“Me quedo con lo colectivo. Tengo unos hermanos dentro del grupo, estoy muy orgulloso de ellos. Belgrano se merece grandes cosas”, declaró Lisandro López, uno de los destacados en la noche cordobesa.

Consultado sobre si prefería jugar en semis con Huracán en casa o con Argentinos Juniors como visitante, el zaguero de 36 años respondió: “A mí me gusta jugar con mi gente. Pero nos vamos a preparar para lo que nos toque. Tenemos que estar tranquilos”.

Horas más tarde, concretada la victoria de Argentinos, López supo que su deseo no se vería cumplido y que Belgrano deberá ir al Diego Armando Maradona en busca de alcanzar una inédita final y de acercarse a la gloria.

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FUENTE: AP