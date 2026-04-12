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Argentino Cristian Romero se lesiona en la derrota del Tottenham ante Sunderland

SUNDERLAND, Inglaterra (AP) — El defensor del Tottenham Cristian Romero salió del campo entre lágrimas tras lesionarse en la derrota de su equipo el domingo por 1-0 ante el Sunderland en la Liga Premier.

Brian Brobbey del Sunderland observ tras empujar a Cristian Romero del Tottenham hacia el portero Antonin Kinsky en el encuentro de la Liga Premier el domingo 12 de abril del 2026. (Owen Humphreys/PA via AP)
Brian Brobbey del Sunderland observ tras empujar a Cristian Romero del Tottenham hacia el portero Antonin Kinsky en el encuentro de la Liga Premier el domingo 12 de abril del 2026. (Owen Humphreys/PA via AP) AP

El internacional argentino se retiró cojeando después de chocar con el portero del Tottenham Antonin Kinsky en la segunda mitad en el Estadio de la Luz.

No quedó claro de inmediato cuál era la naturaleza de la lesión, pero Romero, de 27 años, no pudo continuar jugando y se mostró visiblemente afectado mientras se dirigía hacia la banda. Aunque pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie y no necesitó camilla, sus compañeros lo consolaron mientras se alejaba.

La lesión de Romero, será motivo de preocupación debido al momento en el que ocurre para Argentina de cara al Mundial, que comienza en junio.

Kinsky pudo continuar después de que le vendaran la cabeza.

El nuevo entrenador de los Spurs, Roberto De Zerbi, señaló que fue “muy malo” que Romero sufriera una lesión, pero dijo que no conocía su gravedad.

“Tenemos que ver en los próximos días. Espero que para nosotros no sea un problema importante porque es un jugador crucial para nosotros”, manifestó De Zerbi. “Lo necesitamos para terminar la temporada y para lograr nuestro objetivo”.

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