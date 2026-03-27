Argentina vence a Mauritania en amistoso; hinchada pide a Messi que juegue 6to Mundial

El capitán de Argentina, Lionel Messi, corre durante un amistoso contra Mauritania en Buenos Aires, Argentina, viernes 27 marzo, 2026. (AP Foto/Gustavo Garello) AP

En medio de la incertidumbre sobre si finalmente jugará el campeonato de Estados Unidos, México y Canadá, Messi inició el partido sentado en el banco de suplentes del estadio La Bombonera de Buenos Aires. El astro de 38 años, que jugó en el complemento, ha dicho que la decisión dependerá de su estado físico, mientras que el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni declaró la víspera que “hará todo lo posible” para convencerlo.

“Que de la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”, coreó el público argentino cuando el astro entró al campo para el calentamiento. Luego, desde una de las tribunas, se desplegó una bandera con la leyenda “El mejor del siglo”.

Con vistas a un recambio que será invitable, Scaloni le encomendó la creación a Nicolás Paz —el juvenil que brilla en el Como de Italia. Thiago Almada, de irregular presente en el Atlético Madrid, fue el encargado del uno contra uno.

Paz, responsable de las jugadas de pelota parada por la ausencia de Messi, ejecutó de zurda un tiro libre que se coló en la barrera visitante y no dio margen para la reacción del guardameta rival Babacar Diop a los 32 minutos.

La Albiceleste se había puesto en ventaja a los 17 minutos con una arremetida del lateral Nahuel Molina por la banda derecha. El jugador del Atlético Madrid lanzó un ácido tiro buscapié al corazón del área que Enzo Fernández capitalizó ante el gigante Diop.

Para jugar el complemento, Scaloni dispuso los ingresos de Messi y Franco Mastantuono, joven talento del Real Madrid que pugna por un lugar en la nómina mundialista.

Bien controlado por los rivales, Messi tuvo la única ocasión clara de gol a los 55 minutos con uno de sus clásicos zurdazos desde fuera del área, que sacó Diop.

Pese a que los campeones del mundo tuvieron el monopolio de la pelota, fueron varias las ocasiones en las que los jugadores del conjunto africano expusieron algunas grietas defensivas del local y obligaron al arquero Emiliano Martínez a esforzarse para evitar males mayores. Sin embargo, en una jugada de pelota parada, Jordan Lefort anotó el descuento para Mauritania en el cierre del partido.

Argentina se vio obligada a buscar de urgencia rivales luego que el duelo contra el campeón europeo España por la Finalíssima que debía jugarse este mismo viernes en Qatar fue cancelado por el conflicto en Medio Oriente.

Como las selecciones más competitivas ya tenían la agenda tomada, Mauritania (115 en el ranking de la FIFA) y Zambia (91), rival el próximo martes en el mismo estadio, surgieron como alternativas para que los campeones del Mundo se despidan de su público y el entrenador Scaloni termine de pulir el plantel que defenderá el título.

Los seleccionados tienen de plazo hasta el 30 de mayo para presentar la nómina oficial de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo de Norteamérica a partir del 11 de junio.

Argentina, también monarca mundial en 1978 y 1986, debutará contra Argelia el 16 de junio por el Grupo J. Se medirá ante Austria el 22 y contra Jordania el 27.

Silbidos a Tapia

Antes de iniciarse el partido, el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, fue blanco de una estruendosa silbatina e insultos cuando intercambió placas en el campo de juego con el exfutbolista y presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

El episodio ocurrió en momentos en que Tapia es objeto de varias investigaciones judiciales por supuestas irregularidades en el manejo de la AFA y también es cuestionado por la organización de la liga local, que padece recurrentes cambios de reglamento y malos arbitrajes.

Tapia tiene prohibido salir del país por orden de un juez y no está claro si podrá viajar a la Copa del Mundo.

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FUENTE: AP