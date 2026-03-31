americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Argentina reporta pobreza de 28,2% en segundo semestre 2025, la más baja en ocho años

Argentina reportó el martes un descenso de la pobreza a 28,2% en el segundo semestre de 2025, el nivel más bajo de los últimos ocho años, atribuido a una mejora en el ingreso de las familias por encima de la inflación.

Teniendo en cuenta un universo de 30 millones de personas que residen en 31 aglomerados urbanos del país sudamericano, la cifra de pobres asciende a 8,5 millones de personas, según el reporte difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En tanto que 6,3% de la población está en situación de indigencia —comprende a las personas cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos—.

Respecto al primer semestre de 2025 (31,6%), la incidencia de la pobreza registró un descenso de 3,4 puntos porcentuales. En el caso de la indigencia, no hubo variaciones significativas respecto al 6,9% del mismo período.

La cifra de pobreza es la más baja desde el 27,5% del primer semestre de 2018.

“La pobreza sigue bajando. Dato no relato”, celebró el presidente ultraliberal Javier Milei en momentos en que enfrenta críticas por el impacto social de su plan de austeridad.

INDEC atribuyó el descenso de la pobreza a una mejora en el ingreso promedio de las familias a 18,3% respecto al primer semestre de 2025, mientras el costo de la canasta básica total —que además de los alimentos incluye bienes y servicios como ropa, vivienda, salud, transporte y educación— aumentó 11,3% en el mismo semestre.

En la comparación interanual, la pobreza registró una caída de 9,9 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2024. La indigencia también bajó desde el 8,2% del mismo plazo.

Los economistas, sin embargo, advierten que la mejora en el poder de compra de la población por el éxito de Milei para desacelerar la inflación en la primera parte de su gobierno llegó a su techo en los últimos meses con aumentos del costo de vida mensual por encima del 2,5% desde noviembre del año pasado y salarios planchados.

El otro dato que también podría impactar negativamente en la futura medición de la pobreza es una suba de la desocupación a 7,5% en el cuatro trimestre del año pasado.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo pasa junto a un cartel con precios de combustible en una gasolinera en Filadelfia, el viernes 27 de marzo de 2026. (AP Foto/Matt Rourke)

El precio de la gasolina en EEUU supera los 4 dólares por galón, el máximo desde 2022

Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One el domingo 29 de marzo de 2026, en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que "no tiene problema" con que petrolero ruso lleve ayuda a Cuba pese al bloqueo

Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

Destacados del día

FBI ALERTA: Cuba es una amenaza REAL de espionaje para EEUU

FBI ALERTA: Cuba es una amenaza REAL de espionaje para EEUU

Cubano de ARIZONA multado con casi $2 millones tras orden de deportación en 2010

Cubano de ARIZONA multado con casi $2 millones tras orden de deportación en 2010

SE VIENE MÁS INFLACIÓN: cubanos reaccionan a nuevos billetes en plena crisis

"SE VIENE MÁS INFLACIÓN": cubanos reaccionan a nuevos billetes en plena crisis

Nieto de Fidel Castro arremete contra Díaz-Canel y admite auge del pensamiento capitalista en Cuba

Nieto de Fidel Castro arremete contra Díaz-Canel y admite auge del pensamiento capitalista en Cuba

Padre cubano condenado a 12 años por matar a su hijo en Kendall tras discusión familiar

Padre cubano condenado a 12 años por matar a su hijo en Kendall tras discusión familiar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter