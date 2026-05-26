Argentina incauta más de 700 animales marinos traficados desde Kenia

Animales marinos al cuidado de la Fundación Temaiken después de que las autoridades argentinas incautaron más de 700 especies traficadas de Kenia en el Aeropuerto Internacional Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina, el 14 de mayo de 2026. (Fundación Temaiken vía AP) AP

La incautación se realizó el 26 de abril en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cerca de Buenos Aires, en un operativo en el que participaron la Brigada de Control Ambiental de Argentina, funcionarios de aduanas, el organismo de sanidad agropecuaria, el grupo de conservación International Fund for Animal Welfare (IFAW) y el grupo de rehabilitación argentino Fundación Temaikèn.

Las autoridades indicaron que el envío incluía peces marinos tropicales e invertebrados comúnmente buscados para acuarios y colecciones exóticas, entre ellos peces cirujano, peces globo, peces león, peces mariposa, pulpos, cangrejos y estrellas de mar.

Muchos de los animales llegaron muertos tras 120 horas de tránsito desde Kenia, mientras que otros mostraban graves signos de estrés y shock, señalaron los conservacionistas.

La magnitud de la incautación obligó a la Fundación Temaikèn, la única institución en Argentina equipada para recibir fauna marina confiscada de este tipo, a establecer rápidamente un operativo de rescate de emergencia en sus instalaciones de Escobar, al norte de Buenos Aires.

Veterinarios y especialistas en fauna trabajaron durante más de 28 horas para estabilizar a los animales que seguían vivos. El personal adaptó instalaciones existentes e instaló 10 tanques adicionales equipados con sistemas de calefacción, filtración y acondicionamiento de agua para especies marinas tropicales.

“Muchos de estos animales fueron extraídos de ecosistemas de arrecife y llegaron al límite de la supervivencia, después de pasar días dentro de bolsas y cajas de transporte antes de que pudiera realizarse el rescate”, manifestó en un comunicado Cristian Gillet, director de fauna de la Fundación Temaikèn.

Debido a que los animales estaban embalados individualmente en cientos de bolsas de plástico, los equipos de rescate realizaron procedimientos de aclimatación por goteo uno por uno para ajustarlos gradualmente a las nuevas condiciones del agua y reducir el shock fisiológico causado por cambios repentinos de temperatura y salinidad.

Los especialistas también utilizaron un sistema de triaje para priorizar el tratamiento de los animales críticamente debilitados, mientras otros equipos identificaban las especies y separaban los ejemplares vivos de los muertos.

Expertos en tráfico de vida silvestre afirman que el comercio mundial de especies marinas ornamentales se está expandiendo a medida que crece la demanda de mascotas exóticas y acuarios domésticos. Grupos conservacionistas advierten que este comercio puede dañar ecosistemas de arrecife frágiles y exponer a los animales a una alta mortalidad durante la captura y el transporte.

“Esto es un delito industrializado”, señaló Christian Plowman, de IFAW. “Trasladar 709 animales que abarcan 102 especies a través de rutas internacionales de carga, empaquetados en bolsas durante 120 horas de tránsito, no es algo que se haga a la ligera. Requiere coordinación en cada eslabón de la cadena”, agregó.

Plowman también señaló que esta es la tercera incautación en un año realizada por las autoridades argentinas en el mismo punto de ingreso, lo cual no es una coincidencia, sino una ruta comercial establecida.

“Los traficantes identifican y explotan corredores que funcionan hasta que la aplicación de la ley desbarata el modelo. Esta interceptación —y las dos anteriores— debe entenderse como inteligencia, no solo como incautaciones. Nos están diciendo algo importante sobre dónde operan las redes y cómo”.

Los animales permanecen bajo cuidados especializados mientras las autoridades argentinas determinan su destino a largo plazo. Los funcionarios no han informado quién fue responsable del envío ni si se realizaron detenciones.

Funcionarios del Kenya Wildlife Service no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP