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Argentina: Boca Juniors derrota a domicilio a River Plate con gol de penal de Leandro Paredes

BUENOS AIRES (AP) — Con un gol de penal del campeón del mundo Leandro Paredes, Boca Juniors derrotó por 1-0 a River Plate en un nuevo superclásico en el Monumental por la decimoquinta fecha del torneo Apertura del fútbol argentino.

Leandro Paredes, derecha, de Boca Juniors, celebra después de convertir el penalti el gol de su equipo durante el partido de fútbol de la liga argentina contra River Plate, el domingo 19 de abril de 2026, en Buenos Aires, Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Leandro Paredes, derecha, de Boca Juniors, celebra después de convertir el penalti el gol de su equipo durante el partido de fútbol de la liga argentina contra River Plate, el domingo 19 de abril de 2026, en Buenos Aires, Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Paredes convirtió a los 45+5 el único tanto del encuentro.

Con esta victoria, la racha invicta del conjunto de Claudio Úbeda se extiende a 10 partidos para llegar al tercer puesto en la zona A.

River perdió luego de siete fechas y se mantiene segundo en el grupo B.

A los xeneizes les bastó con conseguir un gol y defender con criterio la ventaja en el clásico.

Los millonarios dominaron un primer tiempo que tuvo incidencias sólo en los minutos finales.

El equipo de Eduardo Coudet tuvo posesión, pero no encontró la manera de vulnerar el orden defensivo xeneize. Además, sufrió la baja de Sebastián Driussi. El delantero se retiró a los 17 minutos por un problema muscular y en su lugar ingresó Maximiliano Salas.

Salas tuvo la más clara para los locales en la primera parte con un disparo desviado a los 43.

A los 45, Miguel Ángel Merentiel (Boca) definió desviado. Al minuto siguiente remató en el área riverplatense y el balón dio en la mano derecha del defensor Lautaro Rivero. El árbitro Darío Herrera revisó la jugada en el monitor del VAR y decidió otorgar penal.

Paredes pateó la pena máxima con maestría al ángulo superior derecho para el 1-0 parcial de la visita.

En el segundo tiempo, el partido quedó a merced de los contrataques boquenses frente a la necesidad de los riverplatenses de atacar para intentar la igualada.

A los 51, el visitante Santiago Ascacibar remató y el portero Santiago Beltrán sacó al córner. A los 73, Exequiel Zeballos también tuvo su chance que Beltrán neutralizó.

River Plate buscó, pero con escasa claridad.

Paredes debió salir por un problema en la pierna derecha a los 71.

“Lo importante era ganar. Vinimos a esta cancha a ganar. Este grupo se va convirtiendo en un equipo de hombres que juega bien, que sabe sufrir”, dijo el volante campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. “Se ganó. Se sigue un camino”.

“Este grupo hizo un partido increíble”, agregó. “Sentí una molestia. Aguanté lo más que pude”. “Tenemos equipo para mejorar.

“El grupo hizo un gran esfuerzo. Por suerte lo pudimos sacar adelante”, afirmó el defensor xeneize Lautaro Di Lollo.

El historial del gran derby argentino en competiciones oficiales queda ahora con 94 triunfos para Boca, 88 para River y 84 empates en 266 partidos.

Aldosivi y Racing empatan 1-1

Mientras, Aldosivi y Racing empataron 1-1 en el estadio Minella. Felipe Anso abrió la cuenta para los locales a los 40 al aprovechar un rebote en el área chica rival. Igualó Matías Zaracho para La Academia a los 80 en una jugada similar al tocar también tras un rechazo de la defensa de los anfitriones.

Este punto mantiene a los racinguistas entre los ocho que clasifican a la fase de octavos, aunque pueden ser relegados con los resultados del lunes.

Más tarde, jugaban Rosario Central frente a Sarmiento y Talleres ante Deportivo Riestra.

El sábado, Independiente venció por 3-1 a Defensa y Justicia. Los rojos ampliaron su racha invicta tras derrotar a Racing y empatar con Boca. Se mantienen en los puestos que avanzan de ronda.

Otros resultados: Unión 2, Newell’s Old Boys 3 (viernes); Gimnasia (La Plata) 1, Estudiantes (Río Cuarto) 0; Instituto 0, Estudiantes (La Plata) 1; Argentinos Juniors 1, Atlético Tucumán 0 (sábado).

San Lorenzo recibirá a Vélez Sarsfield el lunes. Independiente Rivadavia, líder de la zona B, visitará a Banfield.

Próximos partidos: Barracas Central-Belgrano, Central Córdoba-Platense, Tigre-Huracán, Gimnasia (Mendoza)-Lanús (lunes).

Posiciones principales: zona A: Estudiantes 27 puntos; Vélez 25; Boca 24; Lanús 22; Independiente 21. Zona B: Independiente Rivadavia 29; River, Argentinos 26; Belgrano 22; Central 21.

FUENTE: AP

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