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Arenado conecta un grand slam y los Diamondbacks vencen 12-2 a los Gigantes

PHOENIX (AP) — Nolan Arenado conectó el séptimo grand slam de su carrera, el venezolano Gabriel Moreno añadió un jonrón de dos carreras y los Diamondbacks de Arizona derrotaron 12-2 a los Gigantes de San Francisco la noche del lunes.

Nolan Arenado, segundo desde la derecha, de los Diamondbacks de Arizona, celebra con Corbin Carroll (7) y Geraldo Perdomo (2) después de batear un grand slam contra los Gigantes de San Francisco, en la primera entrada, el lunes 18 de mayo de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri)
Nolan Arenado, segundo desde la derecha, de los Diamondbacks de Arizona, celebra con Corbin Carroll (7) y Geraldo Perdomo (2) después de batear un grand slam contra los Gigantes de San Francisco, en la primera entrada, el lunes 18 de mayo de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Arizona igualó sus máximos de la temporada con 12 carreras y 16 hits. Todos los jugadores de los Diamondbacks conectaron al menos un hit. Ryan Waldschmidt encabezó el ataque con dos dobles y un sencillo. Corbin Carroll pegó su quinto triple de la temporada.

Zac Gallen (2-4) logró su segunda apertura de calidad y la novena en total para los Diamondbacks el 5 de mayo. Lanzó seis entradas y ponchó a cinco, mientras permitió cuatro hits y dos carreras.

Los primeros cuatro bateadores se embasaron por Arizona, coronado por el grand slam de Arenado de 403 pies hacia el jardín izquierdo. Sumaron dos carreras más en la segunda, una en la tercera y cinco en la quinta.

Moreno conectó un jonrón de 398 pies como el segundo bateador de la entrada, y Waldschmidt y el dominicano Ketel Marte impulsaron una carrera más cada uno. Marte anotó por un error, lo que puso fin a la anotación en ese episodio.

Robbie Ray (3-6) cargó con la derrota por los Gigantes, al permitir 11 hits y 10 carreras, nueve limpias, en cuatro entradas y un tercio. Ponchó a uno y dio dos bases por bolas.

El dominicano Willy Adames conectó un jonrón solitario de 388 pies en la segunda entrada, y el venezolano Luiz Arráez pegó un elevado de sacrificio en la tercera.

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