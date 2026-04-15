americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Arbeloa, técnico del Real Madrid, critica la expulsión 'inexplicable' de Camavinga

MÚNICH (AP) — El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa, arremetió contra la decisión “inexplicable” del árbitro Slavko Vinčić, quien expulsó a Eduardo Camavinga hacia el final del partido que el Bayern Múnich ganó el miércoles por 4-3 en la Liga de Campeones.

Eduardo Camavinga, del Real Madrid, se marcha expulsado de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich, el miércoles 15 de abril de 2026 (AP Foto/Lennart Preiss)
Eduardo Camavinga, del Real Madrid, se marcha expulsado de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich, el miércoles 15 de abril de 2026 (AP Foto/Lennart Preiss) AP

Vinčić pitó una falta después de que el delantero del Bayern Harry Kane cayó a raíz de un contacto mínimo de Camavinga y se sujetó la espinilla como si sintiera dolor. Luego, Vinčić mostró al suplente del Madrid su segunda tarjeta amarilla, pero pareció olvidar que ya lo había amonestado.

Los jugadores del Bayern, entre ellos Jamal Musiala, Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlović, se lo recordaron, y posteriormente el silbante mostró la tarjeta roja.

El colombiano Luis Díaz anotó tres minutos después para igualar 3-3, lo que puso al Bayern arriba 5-4 en el global, antes de que Michael Olise asegurara la victoria en el tiempo añadido, dando al conjunto bávaro un triunfo 6-4 en el marcador global de la eliminatoria.

“Nadie entiende que puedas expulsar a un jugador por algo así en un partido como éste. Está claro que la eliminatoria se ha acabado en ese momento y es algo totalmente inexplicable, injusto", manifestó Arbeloa. "Estamos muy dolidos porque se nos ha ido la eliminatoria de una forma que tú no puedes controlar”.

No obstante, Arbeloa felicitó al Bayern por el triunfo.

Arda Guler marcó dos goles y Kylian Mbappé anotó el otro, mientras el Madrid amenazaba con una remontada, una semana después de perder el partido de ida de los cuartos de final 2-1 en la capital española.

Arbeloa deploró que una decisión arbitral hubiera marcado la diferencia.

“Por eso esa sensación de injusticia y enfado y el dolor que sienten mis jugadores de ver cómo el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que han hecho en el campo se ha tirado por tierra en una acción como la que ha tenido el árbitro”, dijo.

El Madrid afronta la perspectiva de una segunda temporada consecutiva sin trofeo. Está nueve puntos por detrás del Barcelona en La Liga con siete jornadas por disputarse y quedó eliminado de la Copa del Rey por el equipo de segunda división Albacete en enero.

Lo más probable es que sea la segunda temporada en la que Mbappé termine sin un gran trofeo desde que se incorporó al Madrid procedente del Paris Saint-Germain en 2024.

El PSG ganó la Liga de Campeones la temporada siguiente y está de vuelta en las semifinales —donde se enfrenta al Bayern— más adelante este mes y en mayo.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

Luis Díaz sentencia: Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

Destacados del día

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Administración TRUMP presenta pruebas al Congreso de EEUU del envío de mercenarios cubanos a UCRANIA

Administración TRUMP presenta pruebas al Congreso de EEUU del envío de mercenarios cubanos a UCRANIA

Canadá autoriza a Flair Airlines volar a Cuba pese a críticas por quejas y fallas operativas

Canadá autoriza a Flair Airlines volar a Cuba pese a críticas por quejas y fallas operativas

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter