Arbeloa confirma que deja el Real Madrid en medio de rumores del regreso de Mourinho

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El director técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, previo al partido de fútbol de la Liga española contra el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en Sevilla, España, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/José Bretón) AP

Al ser consultado en una conferencia de prensa el viernes sobre si el partido contra el Athletic Bilbao sería el último, Arbeloa respondió: “sí”.

Se esperaba ampliamente que Arbeloa estuviera de salida después de que no pudo conducir al equipo a un título esta temporada tras su ascenso en enero desde el equipo filial del club para reemplazar al despedido Xabi Alonso.

Madrid perdió ante un rival de segunda división en la Copa del Rey en el debut de Arbeloa. Luego quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich, y terminará segundo en La Liga por detrás del Barcelona.

Se asumía que, a menos que el equipo lo hiciera de manera espectacular bajo el mando de Arbeloa, él sería un entrenador interino hasta que el club pudiera encontrar una mejor opción en la pretemporada.

Y así se está desarrollando, con los medios españoles repletos de reportes de que Madrid está considerando seriamente traer de vuelta a José Mourinho para una segunda etapa, 13 años después de que dirigiera al club.

Mourinho ha entrenado al Benfica en esta campaña, pero recientemente manifestó que decidirá su futuro pronto.

Arbeloa, de 43 años, señaló que buscará “nuevos desafíos” después de haber aprendido de su primer gran trabajo como entrenador. “Ya di el salto, mejoré mucho en estos cuatro meses y me siento preparado para nuevos desafíos”, expresó Arbeloa. “A partir del lunes, pensaré en ellos”. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP