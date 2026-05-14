Arabia Saudí pacta acuerdo de patrocinio con la FIFA para el Mundial tras salir de LIV Golf

El Fondo de Inversión Pública del reino (PIF, por sus siglas en inglés) anunció este mes la cancelación de la financiación futura de LIV Golf, lo que planteó dudas sobre sus planes a largo plazo para otros deportes tras su enorme gasto en los últimos años.

Pero, al anunciar la alianza con la FIFA , indicó que el deporte era un “sector prioritario”.

No se reveló el valor del acuerdo, que abarca Norteamérica y Asia, pero refuerza aún más los vínculos entre Arabia Saudí y el ente rector del fútbol mundial.

El reino, rico en petróleo, obtuvo los derechos para albergar el Mundial 2034 y el PIF fue socio comercial del Mundial de Clubes el año pasado.

SURJ Sports Investment, propiedad del PIF, también posee una participación en el servicio de streaming en línea DAZN, que transmitió el Mundial de Clubes.

Según las cuentas de la FIFA, los derechos de transmisión televisiva aportaron “la mayor parte” de sus ingresos anuales en 2025, por un valor de más de 1.000 millones de dólares.

El fútbol ha sido un foco principal para Arabia Saudí, que busca alejarse de su fuerte dependencia del petróleo y orientarse hacia otros sectores generadores de ingresos.

Eso ha incluido atraer a algunas de las mayores estrellas del deporte, como Cristiano Ronaldo, Neymar y Karim Benzema, a su liga doméstica y comprar al club Newcastle de la Liga Premier. Obtener el derecho a organizar la Copa del Mundo es su logro más destacado hasta ahora.

La inversión en otros deportes incluye albergar varios combates de boxeo por campeonatos mundiales, carreras de Fórmula Uno y torneos de tenis.

El lanzamiento de la controvertida gira LIV Golf en 2022 supuso una gran disrupción para el deporte, al atraer a figuras como Bryson DeChambeau, Phil Mickelson, Brooks Koepka y Dustin Johnson para que dejaran la PGA. Se espera que el gasto de LIV Golf supere los 6.000 millones de dólares para finales de año.

Aunque se ha desacelerado la llegada de futbolistas de primer nivel a la liga saudí tras su anterior campaña de reclutamiento agresiva, el PIF afirmó que el deporte desempeñaba un “papel crucial en la transformación en curso de Arabia Saudí”.

“El PIF continúa ampliando su presencia global en el deporte, con el fútbol en el centro de este crecimiento”, manifestó el responsable de marca corporativa, Mohamed AlSayyad.

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FUENTE: AP