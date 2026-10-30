Arabia Saudí dice que interceptó un dron cerca de La Meca y otras noticias de Oriente Medio

Una embarcación pequeña navega por el estrecho de Ormuz, con buques comerciales anclados de fondo, frente a la costa de Bandar Abbas, Irán, el 13 de octubre de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP) AP

Una coalición liderada por Arabia Saudí manifestó que interceptó y destruyó un avión no tripulado lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán.

El portavoz de la coalición, el mayor general Turki al-Malki, indicó que el dron fue interceptado en la región que rodea La Meca, la ciudad más sagrada del islam y destino de millones de peregrinos musulmanes cada año.

En un comunicado, el vocero militar hutí Yahya Saree negó que se hubiera llevado a cabo operativo alguno contra La Meca y sostuvo que las operaciones militares del grupo apuntan a instalaciones petroleras saudíes y a bases militares.

Arabia Saudí ya había reportado anteriormente la neutralización de misiles y drones que se dirigían hacia La Meca y Medina, las dos ciudades más sagradas del islam. Los hutíes han negado repetidamente haber atacado cualquiera de las dos ciudades.

Un petrolero se incendió después de que una pequeña embarcación adhiriera dos explosivos a su casco mientras navegaba por el estrecho de Ormuz, lo que dejó al buque temporalmente fuera de servicio, informó el viernes el ejército británico.

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico señaló que los explosivos fueron colocados por encima de la línea de flotación del mercante, lo que provocó las explosiones el jueves y un incendio en la sala de máquinas.

La UKMTO no identificó al petrolero, que navegaba a unos 46 kilómetros (29 millas) al noreste de Jasab, Omán, ni indicó quién fue responsable del ataque. La tripulación estaba a salvo y que no había consecuencias ambientales, agregó.

El incidente se produce después de que la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el jueves que tres petroleros habían chocado con minas mientras intentaban salir del estrecho por una ruta no autorizada. A principios de mes, la UKMTO indicó en un informe que octubre es ya el mes con más ataques reportados contra la navegación en el estrecho desde marzo, en los primeros meses de la guerra con Irán.

___

Este informe se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

FUENTE: AP