Arabia Saudí dice que frustró un ataque con misiles contra Medina y otras noticias en Oriente Medio

Edificios y obras llenan el perfil de la capital de Arabia Saudí, Riad, el 14 de octubre de 2026. (AP Foto/Baraa Anwer) AP

Un operativo israelí se cobró la vida de un hombre en la Franja de Gaza, según funcionarios hospitalarios.

La coalición liderada por Arabia Saudí confirmó en un comunicado que interceptó y destruyó un misil de crucero sobre la provincia de Medina, pero no atribuyó a nadie la autoría del ataque.

El portavoz militar de los hutíes, el general de brigada Yahya Saree, negó que hubiesen perpetrado el ataque. El grupo rebelde se había comprometido previamente a no atacar aeropuertos en las ciudades santas saudíes de La Meca y Medina.

Medina es el lugar donde el profeta Mahoma estableció la comunidad musulmana, mientras que La Meca es su lugar de nacimiento y donde recibió sus revelaciones. Se considera la ciudad más sagrada del islam.

El aeropuerto internacional de la capital, Riad, ha suspendido el servicio debido a los ataques hutíes. Decenas de vuelos fueron cancelados o sufrieron retrasos en Yeda, según Flightradar24, una plataforma de seguimiento de vuelos.

Antes el jueves, Arabia Saudí reportó que destruyó un dron sobre la Provincia Oriental, una importante región productora de petróleo.

El último conflicto entre saudíes y hutíes comenzó el mes pasado después de que los rebeldes tomaron zonas clave a lo largo del estrecho de Bab el-Mandeb, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo del golfo Pérsico y de otros bienes en el extremo sur del mar Rojo, frente a Yemen. La coalición liderada por Riad, que respalda a fuerzas alineadas con el gobierno yemení reconocido internacionalmente, ha estado intentando recuperarlas.

Despliegue turco para ayudar a los saudíes necesita aprobación parlamentaria

El Ministerio de Defensa de Turquía indicó el jueves que el pacto de defensa mutua entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudí, así como cualquier despliegue de fuerzas turcas en virtud del acuerdo, requiere aprobación parlamentaria.

En un comunicado, el ministerio señaló también que no se ha tomado una decisión definitiva sobre el tipo de asistencia que Turquía podría brindar a Arabia Saudí.

Los tres países firmaron en agosto el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, y funcionarios turcos apuntaron que se espera que sea ratificado por el parlamento en los próximos días. El ministro de Exteriores, Hakan Fidan, y otras autoridades han descartado el despliegue de tropas de combate ya que el pacto es estrictamente defensivo.

Israel lanza ataque mortal en Gaza

Un ataque israelí al norte de la Ciudad de Gaza mató a un hombre el jueves por la mañana, según responsables del Hospital Shifa.

El ejército de Israel afirmó que atacó a un “terrorista” en la zona, sin dar más detalles.

El incidente se produjo más de un año después de que se alcanzara un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo insurgente Hamás, un periodo durante el cual Israel ha continuado perpetrando ataques mortales sobre el sitiado enclave palestino.

Más de 1.500 palestinos han muerto por fuego israelí desde la firma del pacto en octubre del año pasado, de acuerdo con el Ministerio de Salud del territorio. Sus cifras son consideradas, por lo general, fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. El conteo no ofrece un desglose entre civiles y combatientes.

Siria condena a 5 personas por violencia en la costa el año pasado

Un tribunal sirio condenó el jueves a dos personas a muerte y a otras tres a penas de prisión por sus roles en la violencia sectaria del año pasado en la región costera del país.

En marzo de 2025, leales al depuesto presidente sirio Bashar Asad atacaron a miembros de las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno en zonas donde vive una gran parte de la minoría religiosa alauita del país. La contrainsurgencia del gobierno derivó en una violencia generalizada en la que cientos de civiles —la mayoría de ellos alauitas— fueron asesinados.

Dos miembros de los grupos proAsad fueron condenados a muerte y un tercero a 12 años de prisión. Dos integrantes de las fuerzas de seguridad recibieron penas de prisión.

Se aplaza la reunión UE-CCG

La Unión Europea y los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo anunciaron que ponen en pausa la cumbre prevista para el 24 de octubre en Riad.

No se ha fijado una nueva fecha para el encuentro, que iba a reunir a líderes de las 27 economías de la UE y de los estados del golfo Pérsico —Baréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

El secretario general del CCG, Jasem Albudaiwi, manifestó en un comunicado que el aplazamiento se decidió a la luz de los ataques hutíes contra territorio saudí y del deseo de “garantizar la seguridad de las delegaciones participantes”.

La cumbre UE-CCG tenía planeado abordar la seguridad marítima en el mar Rojo, inversiones en infraestructura energética y la estabilización de los precios de la energía tras la guerra con Irán y la reanudación de los combates en Yemen.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP