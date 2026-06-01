Apuñalan a tres caballos de competencia en Las Vegas; hay una adolescente arrestada

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La policía recibió un reporte de un caballo herido la madrugada del sábado y se enteró que otros tres caballos habían sido lastimados intencionalmente con un objeto punzocortante, indicó el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, que no identificó a la adolescente.

Las lesiones no ponían en peligro la vida de los animales, pero se tiene previsto que los caballos no puedan volver a competir, indicó la policía.

La adolescente fue fichada por 12 cargos relacionados con mutilación de animales y tres cargos por destrucción dolosa de propiedad privada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP