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Apuñalan a 5 personas en la estación Penn de Nueva York, dicen los bomberos

NUEVA YORK (AP) — Cinco personas resultaron heridas el domingo en una serie de apuñalamientos en la estación Penn de Nueva York y un sospechoso está detenido, informaron las autoridades.

Los paramédicos acudieron alrededor de las 7 de la tarde y encontraron a una víctima con una herida grave, dos con lesiones moderadas y el resto con heridas leves, indicó el departamento de bomberos de la ciudad en un comunicado. Todas fueron trasladadas al Hospital Bellevue. Señaló también que el sospechoso está bajo custodia, sin dar más detalles.

Los apuñalamientos ocurrieron en uno de los centros de transporte más concurridos de la ciudad, la víspera de la asistencia prevista del presidente Donald Trump al Juego 3 de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden, que se encuentra directamente encima de la estación Penn.

La visita presidencial ya ha motivado un refuerzo de las medidas de seguridad alrededor del recinto y las manzanas aledañas, y se prevé una presencia considerable del Servicio Secreto, el Departamento de Policía de Nueva York y otras agencias para el evento, que será transmitido a nivel nacional.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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