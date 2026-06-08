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Apple presentará nuevas funciones de IA en su última conferencia de desarrolladores con Tim Cook

CUPERTINO, California, EE.UU. (AP) — Apple tiene previsto presentar nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) en su conferencia anual de desarrolladores, que comienza el lunes, y que será la última en la que participe el director ejecutivo Tim Cook antes de ceder el cargo a John Ternus en septiembre.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, saluda durante la Conferencia Mundial Anual de Desarrolladores en la sede de Apple en Cupertino, California, el lunes 8 de junio de 2026. (Foto AP/Noah Berger)
El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, saluda durante la Conferencia Mundial Anual de Desarrolladores en la sede de Apple en Cupertino, California, el lunes 8 de junio de 2026. (Foto AP/Noah Berger) AP

Cook recibió una prolongada ovación de pie y le dijo al público que está “profundamente agradecido de haber estado en este viaje con ustedes”, y señaló que “la energía en torno a las plataformas de Apple nunca ha sido tan fuerte”.

La Conferencia Mundial de Desarrolladores, que comenzó el lunes con miles de desarrolladores de unos 65 países en la sede de Apple en Silicon Valley, se centra en el software, a diferencia de la presentación de otoño de los iPhone más recientes.

Los analistas esperan que el fabricante del iPhone ofrezca actualizaciones sobre nuevas funciones y capacidades de IA, incluidos avances en su asistente de voz Siri.

“Aunque rara vez se lanzan productos de hardware en un evento para desarrolladores, podríamos ver indicios de la expansión de Apple hacia dispositivos plegables, wearables y productos para el hogar inteligente mediante actualizaciones para desarrolladores y del ecosistema”, afirmó el analista sénior de Emarketer Gadjo Sevilla, quien calificó 2026 como un “año de transición” para la conferencia.

Apple ha estado tratando de ponerse al día en IA frente a sus pares de las grandes tecnológicas. Utiliza el modelo de IA Gemini de Google para ayudar a impulsar sus funciones de IA.

Sevilla dijo que prevé que Siri sea reinventada como un chatbot de IA y que será más conversacional, tendrá memoria para retomar conversaciones previas y podrá completar múltiples tareas con una sola solicitud.

Hay optimismo en torno al potencial de una Siri mejorada, señaló.

“Una versión mejorada y con capacidad de agencia de Siri —capaz de gestionar conversaciones y tareas en iPhone, Mac y iPad— podría volverse tan omnipresente como funciones como AirDrop y Handoff, que ya unifican el ecosistema de Apple”, indicó Sevilla.

Cook anunció su retiro en abril, poniendo fin a un periodo de 15 años en el que el valor de mercado de la empresa se disparó en más de 4 billones de dólares durante una era de prosperidad impulsada por el iPhone. Ternus ha estado en Apple durante el último cuarto de siglo, incluidos los últimos cinco años supervisando la ingeniería que sustenta el iPhone, el iPad y la Mac, un puesto que lo convirtió en un candidato principal para suceder a Cook.

La transición a un nuevo director ejecutivo llega en un momento crucial para Apple. La inteligencia artificial ha desatado la mayor sacudida dentro de la industria desde que Jobs presentó el primer iPhone en 2007. Apple ha tenido un comienzo difícil en IA tras tropezar en sus esfuerzos por ofrecer nuevas funciones basadas en la tecnología, tal como prometió hace casi dos años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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