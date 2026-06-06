Apagón deja a oscuras a toda Jamaica

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La Jamaica Public Service Company confirmó que el apagón, que comenzó poco después de las 9 p.m. del viernes, afectó a todos los clientes del servicio público en la pequeña nación caribeña de 2,8 millones de habitantes.

El presidente de la empresa, Hugh Grant, indicó que las autoridades aún investigaban las causas del apagón, pero que probablemente estaba relacionado con un rayo que cayó cerca de subestaciones importantes y otra infraestructura de la red.

El ministro de Energía Daryl Vaz señaló que para la mañana del sábado se había restablecido el suministro a aproximadamente 500.000 de 700.000 clientes y que esperaba una restauración total en cuestión de horas.

“Me comprometo a mantener a la nación informada y actualizada sobre esta SITUACIÓN INACEPTABLE”, escribió Vaz en X.

Apagones totales son poco frecuentes en Jamaica, donde las interrupciones importantes suelen estar vinculadas al mal tiempo. El huracán Melissa dejó sin electricidad a cientos de miles de clientes cuando azotó la isla en octubre de 2025.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP