AP ofrecerá indemnizaciones en su enfoque cada vez más alejado de la prensa escrita

ARCHIVO - El logotipo de The Associated Press se muestra en la entrada de la oficina de la agencia de noticias en Nueva York, el 13 de julio de 2023. (Foto AP/Aaron Jackson, archivo) AP

La organización de noticias se enfoca ahora más en el periodismo visual y en desarrollar nuevas fuentes de ingresos, en particular a través de empresas que invierten en inteligencia artificial, para hacer frente al colapso económico de muchos medios tradicionales. Antes, la mayor parte de los ingresos de AP provenía de los grandes grupos de periódicos; ahora representan el 10% de sus ingresos.

“No somos una empresa de periódicos y no lo hemos sido desde hace bastante tiempo”, dijo Julie Pace, editora ejecutiva y vicepresidenta sénior de AP, en una entrevista.

Pese a los cambios en la empresa, que ha duplicado el número de videoperiodistas que emplea en Estados Unidos desde 2022, han permanecido vestigios de una estructura de personal construida en gran medida para proporcionar historias a periódicos y emisoras en estados individuales.

Eso se remonta a años atrás en la historia estadounidense. AP fue fundada a mediados del siglo XIX por periódicos de Nueva York que buscaban compartir los costos de reportar fuera de su territorio inmediato.

La cantidad de periodistas de AP que perderán sus empleos es confusa, en parte de manera intencional. AP no dice cuántos periodistas emplea, aunque también tiene una gran presencia internacional además de su personal en Estados Unidos.

Pace señaló que el objetivo de AP es reducir su plantilla global en menos del 5%. The Marketing and Media Alliance estimó que AP tenía 3.700 empleados, pero no estaba claro cuándo se hizo esa estimación.

Dado que las indemnizaciones por retiro voluntario se ofrecen ahora solo a periodistas de Estados Unidos, es razonable suponer que el recorte en esa fuerza laboral será superior al 5%. Si habrá despidos depende de cuántas personas acepten la oferta, explicó Pace.

El sindicato News Media Guild, que representa a los periodistas de AP, no tuvo comentarios inmediatos sobre el plan el lunes.

En los últimos cuatro años, los ingresos de AP provenientes de los periódicos han disminuido un 25%. Gannett y McClatchy, dos de las mayores editoriales tradicionales de periódicos, dejaron de contratar a AP en 2024.

En días recientes, la empresa supo que Lee Enterprises —editor de periódicos como The Buffalo News, el St. Louis Post-Dispatch y el Richmond Times-Dispatch— busca una salida anticipada de un contrato que vence a finales de 2026.

Pace indicó que el plan de indemnizaciones ya estaba en marcha antes de enterarse del término de Lee Enterprises. “Tomamos una decisión a principios de este año de que necesitábamos ser más audaces en esta transformación”, manifestó.

Un enfoque aún mayor en las historias más importantes del día

Además de la transición hacia mayores capacidades de video, AP ha desplegado equipos de respuesta rápida en los que los miembros del personal, sin importar su base geográfica, contribuyen a las grandes historias del día, explicó. AP también ha asignado a más periodistas a coberturas específicas para dar primicias sobre temas de interés conocido para los clientes. Pero mantiene su compromiso de conservar presencia en los 50 estados.

“AP no está en problemas", dijo Pace. "Estamos haciendo estos cambios desde una posición de fortaleza, pero los hacemos ahora para reconocer que nuestra base de clientes está cambiando”.

Esos clientes ahora están dominados por empresas de radiodifusión, digitales y tecnológicas, una combinación que refleja de dónde obtiene la gente las noticias. AP ha visto un crecimiento del 200% en ingresos provenientes de empresas tecnológicas en los últimos cuatro años, dijo Kristin Heitmann, vicepresidenta sénior y directora de ingresos.

AP estuvo entre los primeros medios en cerrar un acuerdo con una empresa de IA: en 2023 aceptó arrendar parte de su archivo de textos a OpenAI mientras esta ampliaba sus capacidades. AP se lanzó el año pasado en Snowflake Marketplace para licenciar datos directamente a empresas que construyen su propio sistema. También lanzó AP Intelligence, una división diseñada para vender datos a sectores como el financiero y el publicitario, por ejemplo.

Google firmó un contrato con AP el año pasado para entregar noticias a través del chatbot Gemini, el primer acuerdo del gigante tecnológico con una editorial noticiosa.

“Si piensa en una gran empresa tecnológica, es cliente nuestro”, dijo Heitmann.

Mercados de predicción en el panorama de AP

El mes pasado, AP acordó vender datos de elecciones de Estados Unidos a Kalshi, el mayor mercado de predicciones del mundo.

La larga tradición de AP en el conteo y análisis de datos electorales es otra área de crecimiento; la empresa registró un aumento del 30% en clientes entre los ciclos de 2020 y 2024. Recibió un impulso adicional el año pasado cuando ABC, CBS, NBC y CNN se sumaron al servicio.

La empresa, tradicionalmente mayorista de noticias para otras compañías, también ha visto un interés creciente en su producto directo al consumidor, apnews.com, que genera ingresos mediante publicidad y donaciones.

Los nuevos frentes de negocio no indican un debilitamiento de los estándares de AP para ofrecer noticias rápidas, precisas y sin sesgo, dijeron sus directivos. “Si acaso, esto hace más importante que conservemos estos valores mientras hacemos la transición”, dijo Pace.

AP también prueba nuevas formas de verificación de datos, incluido el uso de video, y con mayor frecuencia pone a sus periodistas en espacios públicos para explicar cómo obtuvieron determinadas historias, señaló.

“Creo que esa autenticidad, y el hecho de que se pueda asociar a una persona real que a menudo es bastante experimentada y con mucha profundidad en sus coberturas… genera más credibilidad", dijo Pace. Realmente estamos tratando de adoptar eso porque me parece que es vital cuando hay tanta desinformación ahí fuera”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP