AP Fotos: EEUU ataca Caracas y captura al presidente de Venezuela

___
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
CARACAS (AP) — Estados Unidos lanzó un “ataque a gran escala” contra Venezuela el sábado por la mañana y afirmó que su presidente, Nicolás Maduro, había sido capturado y trasladado fuera del país tras meses de intensa presión por parte de Washington.
___
Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de fotos de la AP.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter