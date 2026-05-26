AP Explica: lo que hay que saber sobre las elecciones presidenciales en Colombia

El senador Iván Cepeda, candidato presidencial de la coalición gobernante Pacto Histórico, en el centro, saluda a sus seguidores durante un mitin de campaña en Cali, Colombia, el sábado 2 de mayo de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga) AP

Para ganar la elección se requiere la mitad más uno del total de los votos. En caso de que ninguno lo logre en la primera vuelta, se convocará a un balotaje el 21 de junio, en el que participarán los dos candidatos más votados y ganará quien obtenga la mayoría de los sufragios.

Los colombianos elegirán al sucesor de Gustavo Petro, quien en 2022 fue elegido como el primer presidente de tendencia izquierdista en el país y que culminará su periodo en agosto sin posibilidad legal de reelegirse.

También escogerán a la fórmula vicepresidencial que reemplazará a Francia Márquez, la primera afrodescendiente en ocupar ese cargo.

El segundo puesto en la votación tendrá derecho a una curul en el Senado, en el caso del aspirante a la presidencia, y otro en la Cámara de Representantes para la fórmula vicepresidencial.

Se medirán en las urnas 11 candidatos, aunque en la papeleta aparecerán dos adicionales que se retiraron en la recta final para adherirse a Iván Cepeda , senador y aspirante por Pacto Histórico, la corriente política que lidera Petro.

Cepeda se ha mantenido en distintas encuestas entre los primeros lugares de intención de voto, así como los aspirantes Paloma Valencia, senadora y aspirante del opositor Centro Democrático, y Abelardo de la Espriella, un abogado que se lanzó por el movimiento ciudadano Defensores de la Patria y que también se opone a Petro.

También son aspirantes los moderados Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, así como los exfuncionarios del gobierno de Petro, Roy Leonardo Barreras, quien fue embajador en Reino Unido, y Mauricio Lizcano, exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Además, competirá Miguel Uribe Londoño, quien se lanzó en reemplazo de su hijo Miguel Uribe Turbay, quien falleció el año pasado cuando era precandidato presidencial tras un ataque a tiros durante un mitin político.

Padrón electoral y conteo de votos

Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para votar —de una población total de 53 millones—, de los cuales 1,4 millones lo harán en el exterior.

Los puestos de votación se habilitarán a las 8:00 de la mañana (13.00 GMT) y cerrarán a las 4:00 de la tarde (21.00 GMT). Inmediatamente después del cierre iniciará el conteo de votos realizado por jurados de votación —que son ciudadanos elegidos aleatoriamente— y bajo vigilancia de observadores y testigos electorales que pueden tomar fotografías a los formularios con los resultados.

El día de la votación la Registraduría Nacional publica los resultados de un conteo cuya función es informativa, pero no definitiva. Luego se realizan los escrutinios donde se verifican los resultados, se resuelven reclamaciones y se declara al ganador.

¿Cómo llega Colombia a las elecciones?

Las elecciones presidenciales se desarrollan en medio de una preocupación por la violencia política tras el asesinato de Uribe Turbay y múltiples amenazas a otros candidatos, así como por el accionar de grupos armados ilegales que se disputan el control de territorios estratégicos para el narcotráfico y la economía ilegal.

La estatal Defensoría del Pueblo ha advertido que la inquietud gira en torno a la “gobernanza de los grupos armados” que podrían condicionar el comportamiento electoral.

Durante la campaña la Defensoría y organismos como la ONU propusieron a los candidatos bajar el tono de la discusión y los señalamientos mutuos para evitar un escenario más polarizante.

El próximo gobierno deberá decidir si da o no continuidad a la política de “paz total” que Petro puso en marcha negociando con múltiples actores armados en paralelo en un intento por reducir la violencia y que no ha logrado desarmarlos ni detener su poderío.

También está en juego la relación con el Congreso, que se renovará en julio con una importante representación del Pacto Histórico, así como con las altas cortes y la fiscalía, con las que Petro ha mantenido una relación tensa.

FUENTE: AP