AP estuvo allí: La cumbre de 1975 en un castillo francés que sembró la semilla del futuro G7

ARCHIVO - De izquierda a derecha, el primer ministro de Italia, Aldo Moro; el de Reino Unido, Harold Wilson; el presidente de Estados Unidos, Gerald Ford; el de Francia, Valery Giscard d'Estaing; el canciller de Alemania Occidental, Helmut Schmidt, y el primer ministro de Japón, Takeo Miki, posan para una foto de grupo durante la cumbre Económica y Monetaria en el castillo de Rambouillet, al oeste de París, el 17 de noviembre de 1975. (AP Photo, File) AP

Las seis potencias industriales que se reunieron en el castillo de Rambouillet durante tres días para debatir soluciones para la economía global se convirtieron en el G7 un año más tarde con la incorporación de Canadá al selecto club.

Durante y después de la Guerra Fría, el G7 se convirtió en una poderosa herramienta de influencia, que permitió a los aliados occidentales y a Japón acordar posiciones comunes no solo en cuestiones económicas, sino también en materia de política exterior y prioridades de seguridad.

La fortaleza combinada de las naciones del G7 en cuestiones económicas, industriales, militares y diplomáticas garantiza que las cumbres que se celebran anualmente —con una presidencia rotatoria— sean siempre eventos destacados.

Como parte de la cobertura, The Associated Press vuelve a publicar extractos del artículo que el corresponsal Arthur L. Gavshon escribió en el primer día de la cumbre inaugural en 1975, organizada por el presidente de Francia, Valéry Giscard d’Estaing, y en la que participaron los líderes de Alemania Occidental, Reino Unido, Italia y Japón, además de Ford.

Por ARTHUR L. GAVSHON

RAMBOUILLET (AP) — El presidente Ford instó el sábado a los dirigentes de otras cinco grandes naciones industrializadas a fijarse la tarea de transformar la recesión económica mundial en prosperidad para 1977.

En su discurso en la sesión inaugural de una cumbre económica en medio del esplendor del castillo de Rambouillet, del siglo XIV, Ford “rechazó categóricamente la idea” de que la expansión en el mundo industrial sea imposible a los ritmos previos a la recesión, dijo un asesor a los periodistas.

Añadió que Ford afirmó que la recuperación económica de Estados Unidos ha sido más fuerte de lo previsto y pronosticó una tasa de crecimiento de entre el 6% y el 7% hasta 1976.

La primera reunión con los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania Occidental, Japón e Italia comenzó poco después de que el presidente llegara al histórico castillo, a 48 kilómetros (30 millas) al sur de París.

Las conversaciones, de tono distendido, se interrumpieron casi tres horas después para la cena, y el anfitrión, el presidente de Francia, Valéry Giscard d’Estaing, dijo a reporteros: “Soy optimista. Creo que podemos llegar a algo concreto”.

Un portavoz francés señaló que los líderes estaban alcanzando “una notable convergencia de opiniones”. Funcionarios británicos indicaron que se estaba gestando un consenso en torno a la idea de que lo peor de la desaceleración económica podría haber pasado ya.

El secretario de Estado, Henry A. Kissinger, expresó el mismo tono positivo y manifestó que la reunión “fue muy bien”.

La cena fue notablemente sencilla en comparación con lo habitual en un acto de Estado en Francia y estuvo en línea con el enfoque discreto que prefieren los franceses.

El plato principal fue pollo relleno, acompañado de vinos que eran buenos, pero no espectaculares.

En otras cuestiones de las conversaciones entre seis naciones:

— El primer ministro de Japón, Takeo Miki, quien informó que su país se ha visto perjudicado por una caída del comercio mundial, empezó a presionar de inmediato para una mayor liberalización del comercio internacional.

— El primer ministro británico, Harold Wilson, reveló por medio de asesores que quiere que sus homólogos respalden un plan para un nuevo y reforzado código mundial que frene la propagación de conocimientos técnicos, equipos y armas nucleares.

— Ford se unirá a Giscard d’Estaing y al primer ministro de Italia, Aldo Moro, para asistir el domingo por la mañana a los oficios en la iglesia católica de Poigny la Forêt, a 10 minutos en auto del castillo.

El escenario incluía muebles y estatuas de valor incalculable trasladados en camiones desde el Louvre para la ocasión, pero el ambiente al inicio de la cumbre era el de un seminario de fin de semana para empresarios.

“Es un lugar precioso”, dijo Ford mientras Giscard d’Estaing guiaba a los participantes de seis naciones hacia el salón de mármol rosado y gris del castillo, donde Luis XVI pasaba horas ociosas y Napoleón su última noche en Francia antes de su destierro a Santa Elena.

“Las instalaciones son realmente magníficas”, le comentó Ford a Giscard d’Estaing. “Es muy cómodo”.

“Espero que después se sienta igual de optimista respecto a todo esto”, replicó Giscard d’Estaing entre risas. Luego exclamó “Helmut, oh Helmut”, cuando el canciller de Alemania Occidental, Helmut Schmidt, entró en la sala.

El ambiente relajado se notaba también en la vestimenta de los líderes. Giscard d’Estaing llevaba un traje de tweed verdoso de fin de semana, y Schmidt uno gris claro. Ford era el dirigente vestido de forma más formal, con un traje azul oscuro con chaleco y camisa blanca.

El grupo, 18 personas en total incluyendo a los ministros de Finanzas y Exteriores de los países participantes, se distribuyó a lo largo de una mesa de más de nueve metros (30 pies) de largo, nueve a cada lado. Giscard d’Estaing y Ford se sentaron frente a frente, separados por el tapizado color castaño que cubría la mesa; lo mismo Harold Wilson, de Reino Unido, y Aldo Moro, de Italia; y Takeo Miki, de Japón, y Schmidt.

Cada uno de los participantes tenía auriculares para seguir las deliberaciones. Había cinco cabinas cerradas para intérpretes en un extremo de la sala, relativamente pequeña, y en el otro, un busto del rey Francisco I de Francia, quien murió en el castillo.

Los líderes no esperan alcanzar decisiones firmes en el seminario de tres días, sino definir las orientaciones que sus respectivos gobiernos puedan adoptar para combatir la inflación, el desempleo y la caída del comercio mundial.

El portavoz de prensa presidencial, Ron Nessen, dijo durante el vuelo de Ford a través del Atlántico que la cumbre podría traducirse en un mejor desempeño de la economía estadounidense.

“El presidente siempre lo ha planteado en términos prácticos: lo que significa para el consumidor estadounidense”, dijo.

A cada uno de los líderes visitantes se le asignó un apartamento en el castillo, hogar de reyes y gobernantes franceses desde el siglo XIV. Los operarios trabajaron hasta las primeras horas del sábado desembalando muebles y pinturas traídos del Louvre para decorar las habitaciones.

Más de 3.000 policías franceses armados fueron desplegados alrededor de los terrenos arbolados y los jardines del palacio.

A Ford se le asignó la mejor habitación de la torre de Francisco I, que un portavoz francés describió como “el apartamento más cómodo del castillo”. Tiene una cama fabricada en España, con una chimenea en funcionamiento a los pies, y un teléfono directo que conecta a Ford con la Casa Blanca.

Al primer ministro británico, Harold Wilson, se le asignó un apartamento decorado con caoba y satén, con vistas a los estanques del jardín; el primer ministro japonés, Takeo Miki, se alojó al final del pasillo en un apartamento con vigas pesadas y muebles de Luis XVI; el canciller de Alemania Occidental, Helmut Schmidt, se instaló en un apartamento amueblado en estilo Directorio, y el primer ministro italiano, Aldo Moro, tuvo habitaciones amuebladas en estilo Imperio.

Con la idea de lograr un crecimiento económico general —y una reducción de los 15 millones de desempleados en los países occidentales—, las seis naciones pretenden intentar alinear sus políticas en asuntos de gran calado como:

— La vieja disputa franco-estadounidense sobre la reforma del sistema monetario mundial. A los franceses no les gustan los actuales tipos de cambio flotantes y quieren volver a un sistema más rígido, mientras que Estados Unidos y Reino Unido preferirían mantener el sistema flexible.

— La formulación de una política energética común. Ford puede contar con el respaldo de la mayoría a su opinión de que el futuro económico y político de las democracias industriales no puede quedar a merced de los productores de petróleo. Deberían desarrollarse conjunta y rápidamente nuevas fuentes de suministro y nuevos programas de conservación.

— Las perspectivas económicas mundiales generales y las maneras de abordar la inflación, que está socavando la estabilidad política en muchos lugares.

— Las relaciones entre las antiguas naciones industrializadas de Occidente, los nuevos productores ricos de petróleo y otras materias primas escasas, y las tierras en desarrollo más pobres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP