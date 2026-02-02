americateve

Anuncian restauración del fresco 'El Juicio Final' de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — "El Juicio Final" de Miguel Ángel, el imponente fresco del cielo y el infierno que domina la Capilla Sixtina, pasará por su primera gran restauración en tres décadas, informó el Vaticano el lunes.

Un visitante se arrodilla frente al fresco del Juicio Final, obra del pintor italiano Miguel Ángel, dentro de la Capilla Sixtina, el 3 de mayo de 2021, en Roma. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo) AP

La Capilla Sixtina permanecerá abierta a los visitantes durante los tres meses de limpieza, aunque los andamios obstruirán parcialmente la vista de la obra, de acuerdo con un comunicado de los Museos Vaticanos.

La limpieza, la primera gran restauración desde 1994, eliminará la acumulación de micropartículas en el yeso debido a la gran cantidad de personas que la visitan cada día. El museo describió la capa como una "neblina blanquecina generalizada, producida por la deposición de micropartículas de sustancias ajenas transportadas por los movimientos del aire".

Más de seis millones de personas visitan los Museos Vaticanos cada año, y la Capilla Sixtina es uno de los destinos principales Con tantas personas en un espacio tan reducido, el Vaticano monitorea constantemente los niveles de humedad y temperatura de la capilla y toma medidas proactivas para protegerla.

El templo lleva el nombre del papa Sixto IV, un mecenas del arte que supervisó la construcción de la principal capilla papal en el siglo XV.

Pero fue un pontífice posterior, el papa Julio II, quien encargó las obras a Miguel Ángel. El maestro del Renacimiento pintó el famoso techo, la "Creación de Adán" que muestra la mano extendida de Dios, entre 1508 y 1512 y más tarde regresó para pintar "El Juicio Final" en la pared detrás del altar.

La capilla acogió el cónclave de mayo en el que se eligió al papa León XIV.

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

