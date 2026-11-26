“Hemos atendido los debates que se han dado en el cuarto ciclo de conversaciones de la Asamblea Nacional con los diputados de la asamblea electa en el año 2015. Y queremos informar al país que vamos a asumir la iniciativa legislativa para que la llamada Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo sea derogada”, dijo Jorge Rodríguez, presidente del legislativo unicameral —de abrumadora mayoría oficialista—, y hermano de la presidenta encargada , Delcy Rodríguez.

La ley apuntó implícitamente a los líderes de la oposición, muchos de los cuales apoyaron las sanciones económicas en un esfuerzo por presionar al gobierno a negociar la salida del poder del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro (2013-2026). El instrumento legal codifica esas acciones como crímenes de lesa humanidad y permite el procesamiento de cualquiera que exprese su respaldo.

La ley contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 60 años y postularse a elecciones, la destitución, la confiscación de bienes y los juicios en ausencia de los acusados. También incluye la apertura de procesos judiciales contra aquellos que soliciten o participen en “actos de agresión” con penas de entre 25 y 30 años de prisión.

El legislador señaló que “esa ley obedeció a un momento muy puntual de una situación particular que vivía Venezuela” y acotó que “no hay ningún venezolano o venezolana que haya sido sometido a los extremos establecidos” en esa normativa.

Rodríguez agregó que es “muy sano” y “un aporte al proceso de diálogo” que la norma sea derogada. "El próximo día martes traeremos todo el proceso para derogar esa ley”, añadió.

La ley fue promovida por los aliados de Maduro luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en 2024 un proyecto que prohibía al gobierno estadounidense negociar con personas o empresas que tuvieran operaciones comerciales con Venezuela.

Maduro sostenía que la compleja crisis de Venezuela era consecuencia de las sanciones que Washington le impuso para forzarlo a separarse del poder, mientras que opositores y analistas aseguran que las dificultades económicas y sociales se deben a las políticas erradas aplicadas durante su mandato.

Los aliados de Maduro buscaban castigar a aquellos venezolanos —incluida la líder opositora y actual Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado— que habían pedido sanciones y bloqueos contra Venezuela.

La ley fue aprobada en medio de las críticas de los adversarios políticos y de organizaciones defensoras de los derechos humanos, justo cuatro meses después de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. Las autoridades electorales dieron como entonces ganador a Maduro sin mostrar las actas de votación.

Washington es el principal impulsor de los diálogos. Después de la captura de Maduro y su esposa en un operativo militar el 3 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump propuso un plan de “tres fases” para Venezuela, el cual incluye la estabilización, la recuperación y la transición democrática. Además ha flexibilizado las sanciones.

En el cuarto ciclo de conversaciones se acordó la revisión de leyes que rigen a los partidos políticos con el fin de alcanzar condiciones que permitan restituirles la autonomía, minada en las últimas décadas por un férreo control gubernamental.

Los interlocutores también continuaron con el diseño de una agenda conjunta para fortalecer la democracia y restituir derechos fundamentales, luego de casi tres décadas de gobiernos socialistas en el país.

FUENTE: AP