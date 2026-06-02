Anuncian ceses del fuego en Irán, Líbano y Gaza, pero los combates continúan

Un edificio destruido que fue alcanzado en un ataque aéreo israelí visto desde una ventana destrozada del Hospital Jabal Amel, en Tiro, Líbano, el 1 de junio de 2026. (Foto AP) AP

En apenas las últimas semanas, las fuerzas israelíes han capturado más territorio en Gaza y han matado allí a dos altos milicianos de Hamás, además de más de una docena de personas. En Líbano, las tropas israelíes capturaron un castillo estratégico el fin de semana en su incursión más profunda en 26 años, mientras Hezbollah mantenía el lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel.

Los combates en Líbano no mostraban señales de disminuir el martes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ambas partes habían acordado —otra vez— desescalar.

Estados Unidos e Irán han intercambiado fuego, más recientemente el lunes, mientras intentan alcanzar una tregua más duradera. Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, perpetuando una crisis mundial de combustible, mientras Estados Unidos intenta afianzar su bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

Ninguna de las partes beligerantes ha abandonado oficialmente el alto el fuego, pero el término está perdiendo rápidamente su significado.

Trump presentó el alto el fuego de octubre en Gaza como un gran logro de política exterior que podría conducir a la paz en Oriente Medio. Pero, aunque puso fin a dos años de hostilidades a gran escala y propició la liberación de todos los rehenes restantes tomados en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, no se ha logrado ningún avance adicional.

Hamás aún no se ha desarmado, y las tropas israelíes han avanzado en lugar de retirarse. Una fuerza internacional de estabilización todavía no se ha materializado, una nueva administración palestina sigue en el limbo, y la reconstrucción del territorio, en gran parte devastado, aún no comienza.

Cientos de miles de palestinos permanecen en miserables campamentos de tiendas de campaña, soportando el hedor de las aguas residuales y las infestaciones de roedores, y con miedo a los ataques israelíes.

Estados Unidos e Israel culpan a Hamás, al señalar que su negativa a desarmarse ha frenado el proceso. Hamás acusa a Israel de violar repetidamente el alto el fuego, incluso mediante ataques regulares que han matado al menos a 932 palestinos, incluidas mujeres y niños, desde que entró en vigor, según funcionarios de salud locales.

Tanto en Gaza como en Líbano, Israel sostiene que mantiene el derecho a atacar en respuesta a amenazas percibidas o a intentos de presuntos milicianos de cruzar líneas del frente a veces difusas, que se desplazan a medida que las tropas se apoderan de más territorio.

Israel controla ahora un 60% de Gaza, frente a casi la mitad cuando se firmó la tregua, y el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo recientemente que planeaban capturar más territorio.

Los combates se intensifican en el sur de Líbano

Un alto el fuego en Líbano alcanzado en abril ha tenido poco impacto en los combates entre Israel y Hezbollah, grupo respaldado por Irán, particularmente en el sur de Líbano, donde siguen intercambiando fuego mientras Israel amplía su ocupación de territorio libanés.

El fin de semana, las tropas israelíes izaron su bandera sobre el castillo de Beaufort, lo que marcó su incursión más profunda en el sur de Líbano desde el fin de la ocupación de 1982-2000. Hezbollah respondió con ataques con cohetes aún más profundos hacia el norte de Israel.

Israel siguió llevando a cabo ataques después de un alto el fuego anterior en 2024. Hezbollah contuvo su fuego hasta que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, lo que desencadenó la guerra más amplia. Hezbollah no aceptó oficialmente el alto el fuego de abril, pero indicó que lo respetaría si Israel cesaba sus ataques y se retiraba de Líbano.

Israel afirma que seguirá combatiendo hasta que se elimine la amenaza de ataques con cohetes y drones contra sus comunidades del norte, ya sea por sus propias acciones o porque el gobierno libanés desarme a Hezbollah. Eso ha parecido aún menos probable a medida que los combates se han intensificado, pese a que continúan las negociaciones entre Israel y Líbano.

Irán, por su parte, ha exigido un alto el fuego en Líbano como parte de cualquier tregua con Estados Unidos.

EEUU e Irán intercambian fuego mientras intentan alcanzar un acuerdo

Un alto el fuego más amplio alcanzado a principios de abril entre Estados Unidos, Irán e Israel tenía como objetivo poner fin a la guerra regional y reabrir el estrecho de Ormuz, una vía marítima crítica cuyo cierre hizo que los precios del petróleo se dispararan, causando dolor económico mucho más allá de la región.

Irán anunció inicialmente la reapertura del estrecho después de alcanzarse el alto el fuego, pero volvió a avanzar para cerrarlo tras la imposición del bloqueo naval por parte de Estados Unidos. Trump exige que Irán reabra el estrecho y haga concesiones importantes sobre su disputado programa nuclear, mientras Irán quiere un fin duradero de la guerra, el levantamiento del bloqueo y alivio de sanciones.

Ambas partes parecieron estar cerca de un acuerdo la semana pasada, pero no llegaron a uno. Trump ha amenazado repetidamente con reanudar la guerra si Irán no renuncia a su reserva de uranio altamente enriquecido, mientras funcionarios iraníes han dicho que no discutirán asuntos nucleares hasta que se alcance una tregua más sólida.

Ambas partes han intercambiado fuego repetidamente en el estrecho de Ormuz, con Estados Unidos actuando para eliminar lo que dice que son amenazas para el transporte marítimo comercial o para sus propias fuerzas, e Irán respondiendo con ataques con misiles y drones contra países del golfo Pérsico que albergan fuerzas estadounidenses.

El lunes, Estados Unidos informó que bombardeó sitios de radar y de drones en Irán después de que Teherán derribó un dron estadounidense durante el fin de semana. Irán dijo entonces que atacó con misiles a soldados estadounidenses en Kuwait, los cuales, según Estados Unidos, fueron interceptados.

En un comunicado publicado en X, el Comando Central de Estados Unidos señaló que “seguirá protegiendo a nuestras fuerzas de la agresión iraní mientras apoya el alto el fuego en curso”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP